Mythic Quest sur Apple TV+, on regarde ou on zappe ?

C’est l’effervescence pour Ian Grimm et ses équipes. Le studio qui se trouve derrière le célèbre MMORPG Mythic Quest (sorte World of Warcraft Ndlr) s’apprête lancer sa première grosse extension dénommée Le Festin du Corbeau. Cette préparation ne se fait pas sans douleur et c’est le point de départ de la série éponyme Mythic Quest : Le Festin du Corbeau.

Ubisoft se trouve à la production de cette pépite qu’on n’avait pas vraiment vu venir. Les neufs épisodes de la nouvelle fiction d’Apple TV+ permettent d’aborder les grandes thématiques actuelles de l’industrie du jeu vidéo. La période du crunch précédant la sortie de l’extension est notamment l’occasion de montrer le travail harassant des développeurs. Tout le monde y met du sien y compris les testeurs qui consacrent des nuits entières à traquer les bugs.

Une saison 2 déjà confirmée

La série est aussi l’occasion de dénoncer intelligemment les inégalités hommes-femmes dans ce métier et les personnages féminins présentés sont très forts sans jamais tomber dans la caricature. Outre ces thématiques sociétales, cette fiction n’en oublie pas moins d’être divertissante. Elle est servie par un humour qui fait mouche. Le format rappelle à cet égard beaucoup Silicon Valley. Comme la fiction de HBO, elle explore assez finement un univers sans jamais trop accabler le spectateur de termes jargonneux ou de réflexions ennuyeuses.

Les scènes les plus comiques reviennent sans aucun doute à la présence d’un streamer influenceur adolescent qui officie sur Twitch. Il a pouvoir de vie et de mort sur les productions des studios si bien que ces derniers font tout pour le séduire. On n’en dira pas plus pour ne pas gâcher le visionnage mais Mythic Quest : Le Festin du Corbeau vaut assurément le détour. Apple et Ubisoft viennent d’ailleurs d’annoncer que la série aura droit à une deuxième saison, ce qui permettra de creuser encore plus cet univers passionnant.