La PS5 se dévoile dans son intégralité

Alors qu’il y a quelques jours seulement, nous avions la chance de découvrir les premiers retours de la part de la presse et de certains influenceurs japonais autour de la PS5, voilà que Sony décide de nous dévoiler sa console dans son intégralité. Plus qu’une présentation, la firme nous propose aujourd’hui de plonger au coeur de sa machine. De découvrir les entrailles de cette dernière pour découvrir tous ses secrets à seulement un gros mois de sa sortie !

Découvrez les entrailles de la PS5

C’est donc sur sa chaîne YouTube officielle que PlayStation a mis en ligne une vidéo spéciale autour de la PS5 avec comme tête d’affiche Yasuhiro Ootori, le vice-président du département « Design Mécanique » au sein de la division Hardware Design de Sony Interactive Entertainment (SIE).

L’occasion de découvrir un monstre (nous parlons bien entendu de la console et de sa taille) qui sera donc l’une des plus grosses PlayStation jamais conçues à ce jour (plus grande que le premier modèle de PlayStation 3, mais bien plus léger). Nous apprenons que la conceptualisation de cette PS5 remonte à l’année 2015, ce qui signifie que les ingénieurs de chez Sony travaillent depuis cinq ans sur ce projet.

Il y a deux mois, de nombreuses rumeurs semblaient indiquer que les coques blanches de la PS5 (et accessoirement de la manette DualSense) pourraient être très facilement remplaçables pour que les joueurs puissent les personnaliser à leur guise. Dans cette vidéo, cette théorie semble se confirmer étant donné que nous pouvons remarquer qu’il est très simple de retirer les deux parties blanches situées de chaque côté de la console.

Au cours de la vidéo, Yasuhiro Ootori va démonter entièrement cette PS5 (il s’agit d’un modèle normal et non d’une version « All Digital ») et nous pouvons ainsi découvrir l’intégralité des composants de la machine. À commencer par le fameux disque dur SSD que Sony annonce comme le plus puissant et le plus rapide au monde. Un disque dur de 825Go qui ne disposera que de 664Go d’espace disponible (puisque le système d’exploitation de la console occupera plus de 100Go d’espace).

Lors de cette présentation nous découvrons également le fameux lecteur Blu-Ray Ultra HD qui permettra de lire des jeux en 4K et qui est protégé par un boîtier en tôle, lui-même recouvert de deux couches d’isolant. Grâce à ce système, Sony réduit considérablement le bruit de la console (notamment des vibrations du lecteur) lorsque cette dernière lit un disque.

La taille énorme de cette console est justifiée à elle seule par le gigantesque ventilateur de refroidissement à double prise d’air intégré ainsi que des deux collecteurs de poussière. Nous comprenons ainsi pourquoi la console ne semble pas chauffer selon les premiers retours.

Très importants, nous pouvons découvrir le SoC (le « Système sur une puce ») qui va jouer un rôle primordial dans le système de refroidissement de la console. Ce dernier permettrait des performances assez impressionnantes du conducteur thermique (ou TIM). La PS5 dispose d’un métal liquide en guise de TIM permettant des performances de refroidissement élevées et stables sur de longues sessions de jeu.

Une présentation simple, mais efficace qui permettra de faire patienter les plus impatients des joueurs ! Pour rappel, la PlayStation 5 et la PS5 Digital Edition sont attendues pour le 19 novembre 2020 en France.