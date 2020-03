Jim Carrey serait sur le point de redevenir The Mask

26 ans après la sortie du film orginal, The Mask, avec Jim Carrey, on pourrait bien avoir le droit à un retour du personnage déjanté. Si « le Fils du Mask » est déjà sorti en 2005, on ne vous fera pas l’insulte de comparer les deux. Mais à l’heure des reboots, un retour de the Mask a bien entendu été évoqué à plusieurs reprises ces derniers mois. Quelque part, entre Charlie’s Angels et Maman j’ai raté l’avion, ce ne serait même pas la plus mauvaise nouvelle dans le genre. A fortiori alors que l’ambition semblait être de confier le rôle principal à une femme, qui aurait incarné la fille de Stanley Ipkiss. Mais avant d’y avoir le droit, les studios semblent vouloir offrir un ultime caméo à Jim Carrey.

The Mask dans Space Jam 2

Selon We Got This Covered, le personnage fera en effet une apparition dans Space Jam 2. Il s’agira d’une brève apparition dans la suite du film de 1996 avec Lebron James. The Mask devrait être accompagné par Pennywise de Ça. Mais, ni Jim Carrey ni Bill Skarsgard n’apparaîtront toutefois à l’écran puisqu’il s’agit de CGI. Les deux acteurs devraient toutefois prêter leur voix à leurs personnages. Le personnage de Jim Carrey n’apparaît toutefois que très brièvement, incarnant un arbitre durant le match de basketball qui aura lieu pendant le film.

Space Jam 2 est attendu dans les salles obscures en juillet 2021. Si un nouveau film The Mask doit avoir lieu, on pourrait bien le savoir avant.

Précision utile, Jim Carrey n’a pas entièrement dit non à une suite de The Mask. Mais il veut un film confié à un « réalisateur visionnaire ». Une exigence qui pourrait sérieusement compliquer les choses, notamment du côté de Warner Bros. Difficile de croire que The Mask fait vraiment partie des priorités du studio à l’heure actuelle. Mais après tout, on a appris des choses plus surprenantes récemment.