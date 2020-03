Joaquin Phoenix, bientôt dans le rôle de Dr Jekyll et Mr Hyde ?

Comment rebondir après un rôle aussi emblématique que celui du Joker dans le film de Todd Philipps ? Joaquin Phoenix qui a décroché l’Oscar pour cette performance doit sans aucun doute se poser la question. Certes, le projet d’une suite avec les deux hommes se fait de plus en plus insistant. Après tout comment pourrait-on dire non ? Mais le danger est aussi de se voir cantonné à ce seul rôle. Quand on repense à certains de ses rôles précédents, on se dit que ce serait tout de même dommage de ne pas voir ailleurs l’acteur américain. Bonne nouvelle, Universal aurait des projets pour lui.

Joaquin Phoenix dans un rôle taillé sur mesure

On le sait, Universal est en train de rebattre les cartes du côté de ses monstres. L’échec de la Momie en 2017 avec Tom Cruise a forcé le studio à repenser sa stratégie. Cela passe notamment par le très bon Invisible Man, porté par Elizabeth Moss et un projet avec Ryan Gosling pour relancer la Momie. Mais, la liste ne s’arrête pas là. On parle ainsi de John Krasinki pour la Fiancée de Frankestein et de Benedict Cumberbatch pour jouer Dracula. Bref, des beaux noms qui s’alignent déjà.

Le suivant dans le viseur d’Universal pourrait donc être Joaquin Phoenix himself. Pour quel personnage ? Et bien un rôle qui semble taillé sur mesure pour lui après sa performance dans le Joker, celui de Dr Jekyll et Mr. Hyde. Le personnage imaginé par Robert Louis Stevenson à la fin du XIXe siècle, souffre d’une double personnalité. Difficile à l’heure actuelle de ne pas penser à l’acteur du Joker pour un rôle de ce genre.

Bien sûr, rien n’est encore fait. Officiellement, c’est d’ailleurs Russel Crowe qui incarne le personnage chez Universal. Il est apparu dans La Momie et devait revenir régulièrement dans différents films. Mais cette idée a vraisemblablement té jetée aux oubliettes après l’échec du film.