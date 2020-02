Un (re)reboot pour la Momie avec Ryan Gosling

Peut-on encore sauver le Dark Universe ? L’univers qui devait initialement être bâti chez Universal Pictures autour de ses célèbres monstres semblait condamné. En cause notamment, l’échec du film la Momie, sorti en 2017 avec Tom Cruise. Pour rappel, il s’agissait déjà à l’époque d’un énième reboot d’une franchise au long cours. On ne fera même pas l’injure de revenir en détail sur le film Dracula Untold en 2014, que tout le monde chez Universal s’efforce d’oublier au plus vite. Résultat, Universal Pictures semble jouer la carte de la discrétion, comme avec The Invisible Man, qui reçoit un très bon accueil de la critique à l’heure actuelle. Le film notamment porté par Elizabeth Moss se révèle une vraie réussite et pourrait bien donner le la des prochaines ambitions, comme le prouve ce projet avec Ryan Gosling.

Universal oublie les très gros acteurs

En effet, on pouvait facilement se dire qu’avec Tom Cruise, l’ambition était aussi de placer Universal tout en haut de l’affiche. Un excès qui n’a pas vraiment porté ses fruits bien au contraire. A la place, l’ambition semble désormais être de miser sur des acteurs avec une certaine identité artistique, un bagage et des réalisateurs proposant eux aussi une certaine vision.

Au-delà d’Elizabeth Moss, on parle ainsi de John Krasinki pour la Fiancée de Frankestein et de Benedict Cumberbatch pour jouer Dracula. La qualité plutôt que le box-office stéréotypé ?

C’est dans ce même registre que l’on a envie de ranger Ryan Gosling. Universal a envie de le recruter pour la prochaine version de la Momie. Il s’agit d’un vrai pari, aussi peu de temps après la dernière tentative avec Tom Cruise. Autant dire que l’acteur à lui seul pourrait bien ne pas être suffisant. On attend de voir quelle histoire nous sera proposée…