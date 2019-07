Jon Favreau travaille déjà sur la saison 2 du Mandalorien pour Disney+

C’est sans aucun doute un signe que le projet plaît du côté de Disney+. La série « Le Mandalorien » (The Mandalorian en VO) serait déjà en route pour une saison 2. C’est Jon Favreau lui-même qui l’a annoncé au site Collider. On fait le point sur les informations déjà disponibles.

Le Mandalorien sur la bonne voie

Cela fait un peu moins d’un an que l’on a commencé à en apprendre vraiment beaucoup sur ce projet porté par Disney+. La future plateforme qui va accueillir les univers étendus de Marvel mais aussi de Star Wars annonçait alors une série en grande pompe, portée par Pedro Pascal (Narcos, Game of Thrones) à l’écran et Jon Favreau, le réalisateur d’Iron Man du côté de la production.

Si la série s’annonce déjà très séduisante, on est encore loin de pouvoir la découvrir. Il faudra attendre plusieurs mois avant de pouvoir découvrir la première saison, puisque même la plateforme n’a pas été lancée. Mais la saison 2 du programme est déjà en bonne voie, puisque Jon Favreau a expliqué que la suite du Mandalorien était en pré-production, un dossier qui semble bien avancer du côté de l’écriture et surtout de la préparation pour les effets spéciaux. Bien sûr, ce n’est pas encore un tournage, qui ne devrait pas commencer avant plusieurs mois, mais difficile de ne pas y voir du côté de Disney une vraie marque de confiance.

Il faut dire que pour Disney+, le programme s’annonce comme majeur, le temps de sortir les films en ordre de bataille et surtout de lancer d’autres séries dans l’univers étendu de Star Wars. Les fans peuvent déjà se réjouir, la marque de Mickey ne semble pas prendre les choses à la légère…