Jonah Hill, un acteur qui jure beaucoup trop ?

On est presque habitués à entendre des jurons au cinéma. Même si cela dépend beaucoup du genre de films, la saga Marvel en a même fait un running gag autour du personnage de Captain America. Si certaines productions font la chasse aux cigarettes, la même logique ne s’applique pas aux grossièretés. Mais quels sont les acteurs qui en disent le plus à l’écran ? Un site s’est amusé à faire les comptes et c’est Jonah Hill qui décroche la Palme.

Jonah Hill devance Leonardo Di Caprio

Le comédien américan Jonah Hill occupe donc la première place du classement avec 376 jurons proférés au cours de sa carrière cinématographique. Quand on sait (selon sa fiche IMDB) qu’il a tourné dans 60 films différents, sa filmographie est clairement impressionnante puisque l’on parle d’un moyenne de plus de 6 jurons par film. Et autant dire qu’il n’en a pas dit dans tous ses rôles non plus.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cet acteur, il a joué dans 21 Jump Street puis 22 Jump Street, le Loup de Wall Street ou encore Money Ball. Une carrière qui l’a donc amené à côtoyer Channing Tatum, Leonardo Di Caprio et Brad Pitt. Il a aussi tourné aux côtés de Ben Stiller, Scarlett Johansson ou encore Joaquin Phoenix. Comme quoi les jurons ne sont définitivement pas un frein pour une grande carrière à Hollywood .

Pour les curieux, c’est dans le Loup de Wall Street qu’il y a le plus de jurons, 715 au total. Un montant record qui permet à Leonardo Di Caprio de prendre la deuxième place du classement avec 361 jurons. Samuel L. Jackson est en troisième place, notamment grâce à ses rôles chez Tarantino. Enfin Adam Sandler est quatrième, notamment grâce à son rôle dans Uncut Gems. Ce film de Netflix est aussi le second à compter le plus de jurons (646) devant Casino (606) de Martin Scorsese.