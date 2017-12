Jony Ive, le célèbre designer d’Apple est de retour

Occupé par d’autres projets depuis 2015, Jony Ive, le designer de tous les succès d’Apple revient aux commandes du studio de création. Sans aucun doute une bonne nouvelle pour la firme à la pomme.

Jony Ive, le designer historique d’Apple, aux origines des plus grands succès de la firme de Cupertino, est de retour aux commandes, une belle promesse de renouveau est lancée pour la marque.

Aux origines des plus grands succès d’Apple

A moins d’être un passionné d’Apple, il est probable que vous n’ayez jamais entendu ou presque le nom de Jony Ive ou Jonathan Ive. Pourtant, vous avez sas aucun doute déjà vu le travail de ce britannique. C’est lui qui a conçu le design des MacBook, des iMac, des iPod, des iPad et bien entendu les premières générations d’iPhone. Il faut dire que du côté d’Apple, il faisait presque partie des meubles. Membre de la garde rapprochée de Steve Jobs depuis 1996, il avait été vice-président dans l’entreprise avant d’être nommé « Chief Design Officer » par Tim Cook.

Officiellement depuis 2015, il s’occupait de la conception du nouveau siège californien d’Apple. Richard Howarth s’occupaient du design industriel et Alan Dye de la conception des interfaces en son absence. Ils ont aujourd’hui disparu de la page « Leadership » d’Apple ou Jony Ive a fait son retour.

Pour éviter de faire de grosses erreurs ?

Sur le papier, il s’agit donc d’un retour logique, puisque le nouveau siège d’Apple a été inauguré en septembre au moment de la présentation de l’iPhone X et des iPhone 8 et 8 Plus. Toutefois difficile de ne pas y voir aussi une certaine reprise en main. Certains choix de la marque à la pomme font encore débat. On peut notamment penser à l’abandon de la prise jack ou à l’encoche sur l’écran de l’iPhone X. Alors charge à lui de remettre Apple dans le droit chemin ? On le saura sans doute rapidement.

Il s’agit en tout cas d’une bonne nouvelle pour Apple puisque les rumeurs couraient sur sa volonté de quitter l’entreprise. Sir Jony Ive (il a été anobli par la Reine pour son travail en 2012) serait ainsi revenu en Grande-Bretagne pour prendre sa retraite ou enseigner. Il n’en sera donc rien et c’est sans aucun doute une très bonne nouvelle.