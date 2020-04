Jurassic Park : Dominion, vers le royaume du froid

La sortie du prochain film de la saga Jurassic Park dans les salles obscures est loin d’être imminente et au vu du chaos mis dans le monde du cinéma par l’épidémie de coronavirus, il faudra s’armer de patience. Mais Colin Trevorrow continue encore d’avancer de son côté, travaillant à domicile, comme il l’a déjà montré il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux. on a le droit à une nouvelle publication qui donne aussi une information surprenante.

On en avait déjà eu un aperçu après Jurassic World : Battle at Big Rock, le film court sur l’univers étendu de Jurassic World. L’ambition de la franchise est de continuer à prendre de nouvelles directions, à nous sortir du cadre habituel, généralement basé sur une île et un grand parc ou une réserve. Le prochain épisode devrait se dérouler notamment dans le monde réel.

Mais on ne fera pas qu’abandonner les îles du Costa Rica. Le climat des îles d’Amérique Centrale ne pourrait être aussi qu’un lointain souvenir. C’est en tout cas ce qu’on peut imaginer à partir de la neige qui apparaît très visuellement à l’écran.

Aussi, on peut voir la présence de Maisie Lockwood, qui apparaît de façon très évidente. Son personnage est joué par Isabella Sermon, comme dans Jurassic World : Fallen Kingdom. Faut-il y voir un indice sur le fait qu’elle aura un rôle plus important ? C’est encore incertain pour l’instant. Mais en deux simples éléments, Colin Trevorrow réussit à faire vivre le buzz autour de Jurassic World : Dominion.

To all professionals in the film, television, entertainment and arts world, join the challenge to post a photo of you in your job. Just a picture, no description. The goal is to flood social media with our profession. Copy this text and post a pic. pic.twitter.com/opWF9zOt9T

— Colin Trevorrow (@colintrevorrow) April 19, 2020