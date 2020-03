Jurassic World : une série-live serait dans les cartons

L’univers de Jurassic World est-il le nouvel alpha et oméga du cinéma hollywoodien ? On apprenait récemment, de la bouche de Chris Pratt, que le 3E épisode serait l’équivalent d’Avengers Endgame chez Marvel. Du côté de la production on ne semble pas reculer à utiliser certaines méthodes, comme un bébé dinosaure pour nous faire craquer. Mais, l’univers imaginé par Steven Spielberg en 1993 pourrait bien avoir le droit à une prolongation sur le petit écran.

Les dinosaures à l’assaut du Jurassic

La saga Jurassic World semble vouloir suivre le même chemin que Star Wars en bifurquant du cinéma vers les séries. Comme la saga de Disney / Lucas Films qui s’est développée avec The Mandalorian, et envisage d’autres spin-offs, les dinosaures ont eux aussi l’intention d’aller un peu plus loin.

Universal Pictures réfléchirait ainsi à lancer une série après Jurassic World : Dominion dont la sortie est prévue pour le 9 juin 2021. Une décision bien entendue motivée par les très bons résultats des deux derniers films au box-office. Un motif de faire continuer à vivre cet univers.

Une série live-action serait donc en préparation du côté d’Amblin Television. Colin Trevorrow et Stevien Spielberg seraient au projet en tant que producteurs. Attention totuefois, on parle seulement d’une rumeur pour l’instant, qui devra sans aucun doute attendre un moment avant d’être confirmée. Mais l’échéance 2021 et 2022 semble déjà être évoquée. La diffusion serait prévue sur la plateforme Peacock, qui est dévolue à la sortie des contenus Universal Pictures. Si cette information n’est pas encore sûre, elle ne serait toutefois pas si surprenante puisqu’une série animée est déjà en préparation pour Netflix, Jurassic World : Camp Cretaceous.

En attendant, on suivra les dernières informations sur les dinosaures et notamment sur le prochain film qui devrait nous emmener dans une direction pour le moins inédite. A la sortie du dernier épisode, les dinosaures ont en effet retrouvé la liberté. C’est un nouveau monde qui s’ouvre…