Jurassic World 3 a droit à un (mini) prequel qui fera trembler les fans

Attention, si vous n’êtes pas à jour dans la saga de Jurassic World, alors mieux vaut ne pas lire cet article et ne pas regarder la vidéo qu’il contient.

On le sait, la dernière partie de la trilogie Jurassic World n’arrivera pas dans les cinémas avant 2021. Si le résultat ne fait pas forcément que des heureux, il faut reconnaître que ce come-back a réussi à redonner des ailes à l’univers. On pourrait même retrouver quelques acteurs de la trilogie originale dans le prochain opus. Oui mais voilà. Celui-ci ne débarquera pas dans les salles obscures avant 2021. Pour nous faire patienter, un film court a été mis en ligne.

Jurassic World à Big Rock

Un nouveau film court a été diffusé aux États-Unis ce week-end sur FX. Intitulé Battle at Big Rock, il est réalisé par Colin Trevorrow et l’histoire a été imaginée par Emily Carmichael (Pacific Rim : Uprising).

Pour ceux qui se souviennent de la fin de Fallen Kingdom, on savait déjà que les humains et les dinosaures allaient être forcés de cohabiter sur Terre. On découvrait les premières images de ce qui s’annonçait une colocation très particulière.

Ce court film permet de découvrir la situation sur Terre un an après. Une famille de divorcés décide d’organiser un petit camping pour souder les différents membres de cette famille. Mais bien entendu, puisque l’on parle de Jurassic World, les dinosaures sont au menu et il va falloir survivre. On vous conseille de bien regarder jusqu’au bout, même la scène finale, après les crédits, cela en vaut la peine.

D’ici à 2021, un autre programme devrait nous permettre de patienter aussi. En effet, Netflix a annoncé une série animée Jurassic World Camp Cretaceous. La folie des dinosaures bat son plein.