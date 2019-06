Netflix annonce l’arrivée d’une série animée Jurassic World Camp Cretaceous

Après le succès de la première trilogie dans les années 1990, Jurassic Park s’est accordé une seconde jeunesse avec la trilogie Jurassic World, dont le premier opus est sorti en 2015, le second opus en 2018 et le troisième opus est attendu pour juin 2021. D’ailleurs, les acteurs emblématiques de la première trilogie à savoir Laura Dern (Ellie Sattler), Sam Neill (Alan Grant) et bien sûr le théoricien Ian Jeff Goldblum (Malcolm) devraient être de retour dans ce troisième opus de Jurassic World. Mais en attendant, les fans de dinosaures pourront patienter avec une série d’animation Jurassic Park produite par un certain Steven Spielberg !

Jurassic World Camp Cretaceous

Réalisée par Scott Kreamer et Lane Lueras, produite par Steven Spielberg, Frank Marshall et Colin Trevorro, Jurassic World Camp Cretaceous sera une série animée qui arrivera sur Netflix dès 2020. Côté scénario, cette série se déroulera au moment des événements du premier Jurassic World, lorsque l’Indominus rex, une espèce de dinosaure créée par l’Homme voit le jour et s’échappe de sa cage. L’île de Isla Nublar est ainsi ravagée et les visiteurs essaient de survivre comme ils le peuvent. Dans la série Camp Cretaceous, on suivra les aventures de six adolescents qui pensaient passer des vacances paisibles dans un camp de vacances. Bien évidemment, ils vont eux aussi devoir survivre dans la jungle face aux dinosaures et les autres dangers de l’île.

Un premier teaser vient tout juste d’être dévoilé sur le compte Twitter officiel de Jurassic World.

Check in to Jurassic World: Camp Cretaceous, an all-new animated series coming to Netflix in 2020. pic.twitter.com/rjxZvX7OuN — Jurassic World (@JurassicWorld) 4 juin 2019

Jurassic World 3 – 11 Juin 2021

Pour ceux qui attendent impatiemment la fin de la trilogie Jurassic World, le rendez-vous est fixé le 11 juin 2021 aux États-Unis. Si pour le moment nous ne savons rien sur l’intrigue principale, nous savons déjà que Chris Pratt, le personnage principal de la série annonçait qu’il avait été époustouflé par le script et qu’il n’en revenait pas qu’il allait jouer dans ce film. Un film qui promet d’être fort pour les fans de la première heure, puisque les acteurs des premiers films devraient rejoindre le casting du film dans les prochaines semaines.