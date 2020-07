Justice League : comment Zack Snyder tente d’anticiper une éventuelle déception des fans

Depuis que l’annonce a été rendue publique, nous sommes beaucoup à attendre avec une extrême impatience que le Snyder Cut de Justice League sorte enfin sur HBO Max. Inespéré et quasiment miraculeux, ce film est le résultat d’un travail de longue haleine des fans qui souhaitaient voir la version du film imaginé par le réalisateur. Une première bande-annonce a déjà été dévoilée. Mais, avant que le film ne soit finalement disponible, de longs mois vont encore s’écouler. Une période pendant laquelle les attentes des fans vont continuer de grimper. Or, c’est bien connu, il y a un vrai risque d’être déçu par quelque chose sur lequel on place trop d’attentes. S’il peut remercier ses fans qui ont rendu cette nouvelle version de Justice League possible, Zack Snyder sait aussi qu’il marche sur des oeufs .

Justice League, un film « sans compromis »

Comment éviter donc les critiques qui pourraient déferler lors de la sortie du film ? La potentielle déception des fans qui auront attendu des années pour découvrir le film. Il s’est exprimé à ce sujet via le réseau social Vero. Les extraits de ses déclarations ont ensuite été relayées sur Twitter.

Quelle est donc son approche ? Et bien Zack Snyder promet tout simplement que le film qui sortira finalement en 2021, sera bien le même que celui qui aurait normalement dû arriver au cinéma en 2017 s’il était bien sorti comme prévu. Il précise aussi ne pas avoir eu à faire de compromis avec HBO Max pour avoir le droit de faire le film.

Si les fans ne sont donc pas contents, c’est à eux seuls qu’ils pourront s’en prendre donc puisque Zack Snyder se sera contenté de leur donner ce qu’ils ont réclamé ces dernières années. Il fait aussi une surprenante référence quant à une apparition potentielle de Jonathan Kent, le père de Superman. Si le personnage (joué par Kevin Costner) est mort dans Man of Steel, un cameo pourrait bien être sur la table…