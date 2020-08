Justice League : et si on connaissait la date de sortie du Snyder Cut ?

Il y a quelques jours, à l’occasion du DC Fandome, on a pu découvrir une longue bande-annonce du Snyder Cut de Justice League. Un moment très attendu par les fans qui réclamaient depuis plusieurs années que ce film voit le jour. Au cours des derniers mois, les petites annonces s’étaient déjà multipliées, avec des images inédites, des révélations concernant Darkseid ou encore Cyborg. Mais, au milieu de toutes ces informations, un détail de poids manquait encore : la date de sortie exacte du Snyder Cut de Justice League.

A quelle date sera donc dévoilé le Snyder Cut dont on sait désormais qu’il s’agira d’un film divisé en quatre parties d’une heure. Un format très particulier qui devrait attirer l’attention. Jusque-là, c’est le début ou la mi-2021 qui était évoqué comme date récurrente. Mais, il faudra peut-être faire preuve d’un peu plus de patience.

En effet, le site DC Press a révélé ce qui semble être une fuite magistrale si elle est avérée. La date choisie serait donc le 5 septembre 2021. La date possède une certaine crédibilité, puisque le lendemain est férié aux Etats-Unis, cela permettrait donc aux fans du faire du binge-watching pour voir tous les épisodes à la suite. En France, c’est un dimanche soir, il faudra donc envisager de poser votre lundi si vous voulez en profiter. A noter que ni le studio, ni Zack Snyder n’ont commenté le sujet jusque-là.

A noter que le canal de diffusion en France est encore inconnu, mais HBO et DC Comics ont annoncé que des accords de diffusion allaient être trouvés. On met une petite pièce sur OCS en raison des accords déjà existants, mais c’est un dossier qu’il faudra suivre de près.

