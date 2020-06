Snyder Cut : Cyborg est au coeur de la nouvelle version de Justice League

C’est le film que tous les fans de DC Comics vont attendre avec impatience à l’horizon 2021. On le sait, le Snyder Cut de Justice League va enfin être mis en ligne sur la plateforme HBO Max l’an prochain. Un vrai succès pour les fans qui ont tenté de peser sur ce dossier pendant très longtemps. Mais désormais, l’attente devient presque difficile à supporter. On a envie de voir ce que le réalisateur imaginait vraiment pour ce film dont la version sortie dans les salles obscures s’est avérée plus que décevante. Pour nous faire patienter, le teasing prend donc de l’ampleur ces derniers temps. Après des images de Darkseid, les nouvelles révélations concernent le super-héros Cyborg, alias Victor Stone, joué par Ray Fisher.

Victor Stone / Cyborg au cœur de l’histoire

Selon les explications de Zack Snyder, le personnage devrait tenir un rôle central dans son film. Et il ne s’agit pas seulement de Cyborg en tant que super-héros, mais au sens large du personnage de Victor Stone.

Dans sa version du film, le personnage de Cyborg devait initialement occuper une place importante. Il faut dire qu’il devait normalement avoir le droit à son propre film solo (qui aurait dû sortir le 3 avril dernier selon le planning initial de Warner Bros).

Zack Snyder avait déjà décrit l’histoire de Cyborg comme « le cœur du film ». Mais dans ce que l’on a pu voir à l’écran, il jouait un rôle au final plutôt secondaire, avant tout de spécialiste high-tech. Une des boites-mères recherchée par Steppenwolf a été utilisée par son père (Silas Stone) pour lui sauver la vie. Mais dans ce que l’on découvrira à l’écran l’année prochaine, il devrait occuper une place plus importante d’un point de vue narratif. A suivre dans les prochains mois alors que les révélations se poursuivent.

You Ray, are the heart of my movie. @ray8fisher https://t.co/cZ64Vlg50V — Zack Snyder (@ZackSnyder) June 6, 2020