HBO Max, un vrai concurrent pour Netflix et Disney+ ?

On vous en parlait il y a seulement quelques jours, HBO Max, la future plateforme de streaming joue la carte de l’ambition, notamment en confiant des projets originaux à J.J. Abrams. On sait désormais la date de lancement aux Etats-Unis, ce sera le 27 mai prochain. Il s’agit d’un nouveau concurrent dans un marché qui s’est particulièrement étoffé ces derniers mois. Parmi les acteurs sérieux à l’heure actuelle on compte bien sûr Netflix et Disney+, mais aussi Hulu, Quibi ou encore Peacock. HBO Max est-il taillé pour lutter ?

HBO Max et le catalogue XXL

Commençons par l’évidence, HBO Max est la plateforme de streaming qui se lancera avec le tarif le plus cher du marché aux Etats-Unis : 14,99 dollars. Mais qu’est ce qui justifie donc ce prix ? C’est son incroyable catalogue qui constitue le produit d’appel majeur.

Au-delà de l’évidence que constituent les séries HBO, de Game of Thrones aux Soprano en passant par Sex and The City, il y a aussi le catalogue de films DC… et celui de Warner Bros. Cela compte notamment le Seigneur des Anneaux ou Matrix. On trouve aussi d’autres séries, comme South Park, The Big Bang Theory et bien sûr Friends. Une émission spéciale prévue pour le lancement a malheureusement été repoussée. HBO Max va pouvoir compter sur un catalogue qui peut intéresser l’ensembler de la famille et est tout simplement fou… pour ce qui est des contenus connus.

La différence sera fera donc sur les contenus inédits, mais il ne seront pas très nombreux pour le lancement. Un problème qui devrait se régler progressivement. Mais à la place de la concurrence, on commencerait quand même à se préoccuper. Et en attendant que HBO Max se décide finalement (on croise les doigts) à se lancer en France, il vous reste toujours Netflix et Disney+, le petit nouveau que l’on a testé pour vous.

