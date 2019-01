L’e-cigarette Juul et son attrait chez les jeunes inquiètent les autorités

Fondée en 2015, la startup Juul a fait une arrivée puissante sur le marché américain de la cigarette électronique, au point qu’elle a rapidement séduit les adultes. Néanmoins, les adolescents ont aussi été attirés par cette e-cigarette au design à la fois sobre et coloré. Si la consommation de cigarettes traditionnelles chez les jeunes tend à réduire, celle des e-cigarettes augmente, et c’est en partie à cause de « l’alternative » Juul.

Lors d’une audience publique qui s’est tenu vendredi 19 janvier, le commissaire de la FDA, Scott Gottlieb, s’est inquiété de cette hausse chez les adolescents, ajoutant que les fabricants devraient agir si le problème persistait. Pour l’instant, il est difficile de déterminer les actions réelles que la FDA pourrait mettre en place pour stopper l’intérêt des jeunes consommateurs pour Juul.

Pour Gottlieb, Juul est en train de devenir une réelle menace pour la santé des adolescents, qui sont de plus en plus à se tourner vers cette nouvelle vapoteuse. Comme il l’indique dans un tweet partagé samedi 19 janvier : « Je crois toujours que les cigarettes électroniques offrent aux fumeurs adultes actuellement dépendants la possibilité de passer de la cigarette à des produits qui ne présentent peut-être pas le même niveau de risque. Mais si la consommation des jeunes continue d’augmenter, toute la catégorie fait face à une menace existentielle […] Je crois que si tous les fumeurs adultes actuellement dépendants passaient complètement à la cigarette électronique, cela représenterait un gain énorme pour la santé publique. Mais cette opportunité est en grand danger si les enfants continuent à l’utiliser ».

I still believe e-cigs offer an opportunity for currently addicted adult smokers to transition off cigarettes and onto products that may not have the same level of risks. But if youth use continues to rise, the entire category faces an existential threat https://t.co/1wwEuP6Ld7

