Kaleidoscope : le nouveau hub de Google pour le streaming ?

En 2019, de nombreuses entreprises ont annoncé le lancement de leurs services de streaming pour concurrencer Netflix. Parmi ces nouveaux services, il y a Disney+. Et aux États-Unis, de nouveaux abonnements comme HBO Max ou Peacock font également leurs apparitions. Et pour rappel, Apple propose déjà son service Apple TV+.

Pour le moment, rien ne suggère que Google pourrait également lancer un concurrent de Netflix. Cependant, la firme de Mountain View pourrait bien lancer une sorte d’agrégateur sur lequel les utilisateurs pourront accéder aux contenus de tous les services auxquels ils sont abonnés pour regarder des films ou des séries.

Dans un article récent, nos confrères de Gizmodo UK relaient le site Chrome Story qui aurait découvert une nouvelle fonctionnalité du navigateur appelée « Kaleidoscope ». Ce nouveau service vous permettrait de « toutes vos émissions préférées au même endroit, peu importe où elles sont hébergées. » Cette plateforme pourrait également être disponible sur tous les supports, et pas seulement sur Chrome pour les ordinateurs.

Mais pour le moment, très peu d’informations sont connues au sujet du service que Google est en train de développer. Mais en basant sur les infos qui ont fuité récemment, on pourrait suggérer que la firme veut lancer une plateforme similaire à Amazon Prime Video ou Apple TV (à ne pas confondre avec Apple TV+), sur lesquelles il est possible de regarder des films ou des séries qui sont hébergés par d’autres services.

Actuellement, beaucoup d’internautes sont abonnés à plus d’une plateforme de streaming pour les films ou les séries. Et les agrégateurs comme celui développé par Google permettent de tout avoir sur une même application, ce qui peut améliorer l’expérience. Éventuellement, Google pourrait ensuite utiliser cette plateforme pour lancer son propre service de streaming vidéo.

Un moteur de recommandations est déjà disponible sur le moteur de recherche de Google

Bien évidemment, pour le moment, en attendant des informations officielles de Google, ces informations sont encore à considérer avec prudence. Mais il est à noter qu’avec la multiplication des « concurrents de Netflix », en particulier aux USA, un tel service aurait un intérêt.

Par ailleurs, actuellement, le moteur de recherche de Google offre déjà un moteur de recommandation de films et de séries, comparable à celui de Netflix, qui redirige l’utilisateur vers les plateformes où les contenus suggérés sont disponibles. Et au mois d’avril, la firme a aussi apporté des améliorations à sa fonctionnalité Watchlist en proposant aux utilisateurs de trier les films et les séries qui les intéressent.