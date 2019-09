Kaos, la série Netflix qui dépoussière la mythologie grecque

Netflix possède une très riche production maison. On y trouve de véritables perles, mais aussi des ratés que l’on voudrait vite oublier, comme I-Land. Une production qui se décline dans différents pays comme la Belgique récemment avec Into the Night. Certains projets sont très visibles, d’autres sont plutôt des murmures qui reviennent avec insistance. C’est le cas de Kaos, un projet sur la mythologie grecque, annoncée l’an dernier, par Variety, pour la première fois. Mais ion vient d’en avoir une nouvelle confirmation.

Kaos, retour dans vos cours d’histoire

C’est sur Twitter, que l’entreprise a réagi en annonçant que oui, une série sur la mythologie grecque baptisée Kaos était bien en route. Elle répondait alors à un internaute qui s’enthousiasmait à cette perspective.

Plus la peine de nous demander : on prépare bien une série sur la mythologie grecque qui s’appelle Kaos. https://t.co/Lb9RPsHcnl — Netflix France (@NetflixFR) September 24, 2019

Le projet est porté par Charlie Covell (The End of The Fucking World) et devrait à priori être rangé dans la catégorie de la comédie noire. Kaos sera composé de 10 épisodes d’une durée d’une heure chacun. L’ambition est donc de revisiter la série avec une dimension clairement plus moderne et contemporaine. La série « revisite la mythologie grecque et romaine et explore la politique des genres, les jeux de pouvoir et la vie aux enfers », précise le site de Netflix.

On ignore quels personnages de la mythologie seront au rendez-vous, d’Hercule à Arès en passant par Zeus, Athéna, Héphaïstos ou Aphrodite. De même, aucune information n’a été donnée pour l’instant au niveau du casting ou bien de’une éventuelle date de sortie.

A noter que dans le même temps, Netflix avance aussi sur un autre projet lié à la mythologie, mais cette fois, on part au nord, du côté des dieux nordiques avec Ragnarok. Le programme est prévu pour 2020. Les anciennes divinités reprennent le pouvoir.