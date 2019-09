Into the Night, la première production originale belge de Netflix

Netflix a pris le pli depuis quelques années de produire des séries originales dans de nombreux pays, avec un succès inégal, il faut le reconnaître. En France, on ne peut pas vraiment dire que l’on ait été gâtés par exemple (Gad si tu nous lis, plus jamais ça), mais on trouve aussi d’autres produits plus atypiques, comme Jinn, qui était la première série originale arabe de la plateforme. C’est désormais le tour de nos amis belges de se voir dotés de leur première série locale. Il s’agit de Into the Night, une série de science-fiction.

Into the night, Netflix made in BE

On peut dire que dans le domaine de la science-fiction, Netflix a déjà eu quelques beaux succès à son affiche, entre Stranger Things, Black Mirror ou encore Perdus dans l’espace. Une liste de réussites qui incite à l’optimisme du côté de la plateforme de streaming qui veut donc récidiver en Belgique.

Au programme, une série qui s’intéresse donc à un groupe de passagers à bord d’un avion. Ils vont devoir face face à un défi, rester à bord de l’appareil pour réussir à survivre au soleil, qui s’est transformé en une menace mortelle pour toute forme de vie. La bande-annonce diffusée sur Twitter se révèle opprimante à souhait, rien qu’avec quelques images et une musique bien choisie.

Into The Night, notre première série originale belge arrive en 2020 et le pitch est simple : un groupe de personnes doivent rester dans un avion pour survivre au soleil qui est devenu mortel. pic.twitter.com/c7q5BImfYy — Netflix France (@NetflixFR) September 3, 2019

La première saison de la série compte 6 épisodes. Si la série est annoncée prochainement, c’est concrètement en 2020 que l’on pourra découvrir cette série. On y aura bien entendu le droit en France. Et pour ceux qui veulent pouvoir découvrir l’histoire avec un peu d’avance, elle est issue du livre The Old Axolotl, qui a été publié en 2015 par le Polonais Jacek Dukaj. Un livre qui n’a toutefois pas été traduit en français, mais dont les anglophones pourront profiter.