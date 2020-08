Katherine Langford pourrait-elle revenir dans le MCU ?

L’annonce avait été évoquée avant la sortie d’Avengers Endgame. Katherine Langford, l’héroïne de 13 Reasons Why et plus récemment de Cursed devait apparaître dans le film. Un rôle relativement mineur puisqu’elle y interprétait Morgan, la fille de Tony Stark, dans sa version plus âgée. Mais, l’actrice a finalement été victime des coupes au montage et n’est donc pas apparue à l’écran. Un rendez-vous qui s’est donc révélé plutôt raté avec le Marvel Cinematic Universe. Mais, les adieux sont-ils vraiment définitifs pour la jeune actrice ?

Katherine Langford, rendez-vous dans la phase 5 ?

Elle devait apparaître avec Tony Stark, dans une vision ayant lieu dans le Monde des Âmes, après que le super-héros ait utilisé le gant d’infinité pour vaincre Thanos. Selon les tests qui ont été menés, la séquence aurait été une rupture trop importante dans la narration.

Mais, Katherine Langford a déjà annoncé qu’elle aimerait bien pouvoir reprendre dans le MCU. Marvel n’a pas encore réagi au sujet, mais il faut dire que les derniers mois ont été très particuliers à Hollywood. Pour autant, elle fait partie des actrices qui monte et il y a sans aucun doute moyen de l’intégrer dans la narration. Parmi les options qui sont envisageables, si Marvel veut la conserver dans le rôle de Morgan Stark, on trouve bien sûr le voyage temporel, une astuce récurrente dans les comics.

Mais, le vrai problème, se trouve sans doute dans l’évolution du MCU. L’intégrer dans la phase 4 semble tout bonnement impossible, surtout au cinéma. La solution pourrait plutôt être du côté de Disney+. Avec Kate Bishop récemment annoncée et plusieurs autres jeunes super-héros dans les cartons, il y a du potentiel pour une série.

Puisqu’elle n’est pas apparue à l’écran, Marvel peut aussi décider de lui offrir un autre rôle à l’écran. Mais, les jours héroïques de Katherine Langford sont sans doute encore loin d’être terminés.