Marvel : la série Hawkeye a enfin trouvé sa Kate Bishop

Faute d’avoir le droit à un film solo pour le personnage de Hawkeye (même si la femme du super-héros réclame le sien), la série sur l’archer des Avengers est en revanche bel et bien au programme pour la plateforme de streaming Disney+. Si Jeremy Renner sera au rendez-vous, on ne savait pas encore qui lui donnerait la réplique. Il devra en effet y partager l’affiche avec celle qui prendra sa relève, incarnant à l’écran le personnage de Kate Bishop. Le choix de l’actrice aurait été fait

La favorite pour Hawkeye

La série sur le personnage de Hawkeye ne fait pas vraiment partie des priorités du côté de Marvel et Disney+. Le tournage aurait déjà été décalé avant même l’épidémie de coronavirus. Les restrictions sanitaires n’ont sans doute pas vraiment amélioré la situation.

Résultat, à l’heure actuelle, la série sur le personnage de Hawkeye ne devrait pas arriver avant le premier trimestre 2022. Un délai qui contraste pourtant avec l’importance potentielle de Kate Bishop pour le reste du MCU. En effet, à part Iron Man, tous les Avengers d’origine ont un personnage qui prend leur relais. Pour Hawkeye, ce sera donc Kate Bishop.

Pour ce rôle potentiellement majeur, il faut donc une actrice avec un certain CV, une présence à l’écran. C’est finalement sur Hailee Steinfield que se serait porté le choix du studio. L’actrice faisait partie des favorites de longue date. A 23 ans, elle compte déjà quelques beaux rôles à son actif, dont celui dans le film True Grit des frères Coen. On a aussi pu la voir dans la Stratégie Ender, Roméo et Juliette, New York Melody, The Edge of Seventeen, 3 Days To Kill. Elle incarne aussi Emily Dickinson dans la série éponyme sur Apple TV+. L’heure semble désormais être au monde des super-héros pour la jeune américaine.