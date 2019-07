Disney explose déjà son record de recettes avant même la sortie de Star Wars IX !

L’année 2019 promet d’être historique pour Disney sur le plan des recettes dans les salles obscures ! En effet, la firme de la souris aux grandes oreilles vient d’ores et déjà de battre son record, avant même les sorties de Star Wars Épisode IX : L’Ascension de Skywalker et avant même la sortie de La Reine des Neiges 2 !

2019 : Année historique

Avec plus de 7,67 milliards de dollars de recette depuis le 1er janvier 2019, Disney explose son record de l’année 2016 qui culminait à 7,16 milliards ! Il faut dire que le début d’année fut plutôt chargé avec Dumbo et Avengers : Endgame au mois d’avril, mais aussi Aladdin au mois de mai, Toy Story 4 au mois de juin et Le Roi Lion au mois de juillet.

Et comme un record ne tombe jamais seul (« par deux ils vont » pour ceux qui ont la référence), Disney est la première firme à avoir dépassé les 5 milliards de recette à l’international ! À cette heure, Disney culmine à plus de 5,09 milliards de dollars de recette à l’international.

Et ce record risque bien de devenir historique, puisque Disney dispose encore de trois grosses sorties pour cette fin d’année 2019.

« Je suis ton jackpot »

Avec la suite de Maléfique à la fin de l’été, ainsi que le retour tant attendu d’Anna et Elsa dans La Reine des Neiges 2, Disney avait déjà de quoi finir l’année en beauté. Mais le gros carton des fêtes de Noël sera sans doute l’ultime opus de la Saga Skywalker avec Star Wars Épisode IX : L’Ascension de Skywalker.

Avec les trois films, le palier du milliard de dollars de recette devrait être atteint, ce qui rapprocherait Mickey des 10 milliards de recettes cette année. Mais avec Star Wars IX, c'est quasiment certain. Le retour de la série avec l'épisode VII (Le Réveil de la Force) en 2015 avait rapporté 2 milliards de dollars de recette. En 2017, avec Star Wars VIII Les Derniers Jedi c'était 1,3 milliard de recette. Pour ce dernier film, celui qui clôturera la saga Skywlaker entamée en 1977, il y'a 42 ans avec « Un Nouvel Espoir », la barre des 2 milliards n'est pas impossible !

Rendez-vous début 2020 pour confirmer tout cela, en attendant si vous êtes fans de l’univers Star Wars, n’hésitez pas à consulter notre documentaire et notre dossier sur la visite de Star Wars Galaxy’s Edge lors de son ouverture fin juin en Californie !