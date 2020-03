Kind Words, un réseau social où tout le monde est (vraiment) gentil

En cette période de confinement, beaucoup d’habitants voués à rester chez eux —sans tous avoir la possibilité de continuer leurs activités professionnelles, se tournent vers des activités numériques. Outre le contact maintenu par l’utilisation de plusieurs applications proposant les appels vidéo, certains se tournent vers les jeux. Animal Crossing et les Sims sont les plus plébiscités, mais ils ne sont pas les seuls.

Un réseau social bienveillant

Si vous souhaitez passer le temps tout en maintenant un lien social —et plus sain que sur d’autres réseaux sociaux, Kind Words (lo fi chill beats to write to) est fait pour vous. Ce dernier prend la forme d’un jeu qui cache une véritable plateforme sociale vous permettant de communiquer avec d’autres utilisateurs… Le tout de façon bienveillante et positive. Ce qui est loin d’être le cas de toutes les plateformes, particulièrement Twitter.

En effet, votre avatar est dans une chambre disposant d’un bureau, d’un lit et d’une étagère. Vous avez la possibilité de communiquer par le biais de lettres que vous envoyez et recevez. Contrairement à beaucoup d’autres réseaux sociaux, celui-ci ne dispose pas des mécaniques traditionnelles d’addiction (scroll à l’infini, mention « Vu »…). Le nombre de lettres que vous avez lues et envoyées n’est pas renseigné, par exemple.

Plus concrètement, le service vous donne une adresse au hasard, suite à quoi vous choisissez d’envoyer un message ou non. Quand le destinataire reçoit votre lettre, votre adresse est envoyée à une autre personne. Toutes les lettres arrivent lentement, en quelques jours, comme dans la vraie vie, vous avez donc à réfléchir à ce que vous voulez écrire. Cependant, vous n’avez pas la possibilité de poursuivre une correspondance, car ce n’est tout bonnement par l’objectif de Kind Words. Vous pouvez aussi envoyer des messages plus généraux qui pourront être lus par tous.

Les messages haineux sont très peu nombreux sur Kind Words, au point que les développeurs ont confié que le volume à traiter était faible et facile à gérer.

Contrairement à la majorité des réseaux sociaux, Kind Word est payant et revient à 3,99 euros.