Kobo revient avec une liseuse à moins de 100€, parfait pour passer du bon temps à la plage !

Sur le marché des liseuses électroniques, on compte deux grands concurrents : Kobo et Kindle. Si le second est la propriété du géant Amazon, le premier est d’origine canadienne et appartient depuis 2012 à Rakuten. En France, Kobo est très souvent lié à la Fnac grâce à un partenariat qui lui permet de garder sa place de leader dans l’Hexagone devant Kindle.

Dernièrement, Amazon a annoncé quelques mises à jour mineures pour ses liseuses, mais aujourd’hui Kobo dévoile un tout nouveau produit. Il s’agit de Nia, une liseuse à 99,99 dollars qui devient une version plus accessible du modèle Clara HD à 119,99 dollars. Ces deux produits possèdent un écran de 6 pouces, les 20 dollars d’économie réalisée par Nia concernent des caractéristiques légèrement moins bonnes sur certains points.

Kobo ou Kindle pour cet été ?

Notamment au niveau de la résolution, Nia dispose d’une résolution inférieure à Clara HD (212 ppi, contre 300 ppi). Par ailleurs on remarque également quelques différences au niveau du rétroéclairage standard chez Nia, tandis que Clara HD propose un changement de température des couleurs en fonction de vos réglages ou automatiquement. Quelques détails au niveau de la finition justifient également cette différence de prix.

Quoi qu’il en soit, si l’on compare la liseuse Nia par rapport à celle entrée de gamme de chez Kindle, Kobo dispose d’un réel avantage. Malgré les 10 dollars de différence entre ces deux produits, Kobo et Nia proposent des caractéristiques bien plus avancées que le premier modèle Kindle. Que ce soit en termes de résolutions, de stockage, ou de finissions, Kobo bat Amazon à plate couture sur ce modèle.

Par ailleurs, la Kindle Paperwhite qui correspond à la Nia en termes de stockage est certes plus chère mais dispose d’une résolution bien plus élevée. Si le prix de la Paperwhite est de 129,99 dollars, Amazon propose très souvent des réductions permettant de se l’offrir pour seulement 84,99 dollars. De ce fait le choix devient bien plus difficile.

Nous attendons donc l’arrivée de la Kobo Nia dès le 21 juillet prochain pour éventuellement la tester et nous rendre compte de ce qu’elle vaut. Si vous le souhaitez, vous pouvez dès à présent précommander ce produit.