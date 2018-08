Kylie Jenner gagnerait 1 million de dollars par post sponsorisé sur Instagram

Une estimation de ce que gagnent les célébrités sur Instagram grâce aux publications sponsorisées.

Combien gagnent les célébrités sur Instagram grâce aux publications sponsorisées ? Si ces informations ne sont généralement pas rendues publiques, Hopper HQ (un service qui permet de planifier les publications sur Instagram et d’analyser les performances) a tenté d’estimer combien gagnent ces grands influenceurs. Et les résultats ont été publiés dans l’étude « Hopper HQ Instagram Rich List », relayée par CNBC.

Dans une note sur sa méthodologie, Hopper HQ explique qu’il a compilé des données publiques et privées afin de créer la liste la plus précise possible. De nombreux facteurs sont pris en compte, comme le nombre de followers, le niveau d’engagement, la catégorie et la niche (car les budgets marketing varient selon le domaine d’activité), ainsi que le statut de l’influenceur.

Et d’après les résultats de ces estimations, voici les 10 influenceurs qui génèrent le plus d’argent par post sponsorisé sur Instagram :

Kylie Jenner : 110 000 000 followers / 1 million de dollars par publication sponsorisée

Selena Gomez : 138 000 000 followers / 800 000 dollars par publication sponsorisée

Cristiano Ronaldo : 133 000 000 followers / 750 000 dollars par publication sponsorisée

Kim Kardashian : 113 000 000 followers / 720 000 dollars par publication sponsorisée

Beyonce Knowles : 115 000 000 followers / 700 000 dollars par publication sponsorisée

Dwayne Johnson (The Rock): 109 000 000 followers / 650 000 dollars par publication sponsorisée

Justin Bieber: 100 000 000 followers / 630 000 dollars par publication sponsorisée

Neymar : 101 000 000 followers / 600 000 dollars par publication sponsorisée

Lionel Messi : 95 300 000 followers / 500 000 dollars par publication sponsorisée

Kendal Jenner : 92 400 000 followers / 500 000 dollars par publication sponsorisée

La liste complète de Hopper HQ est disponible ici.

Les détails sur sa méthodologie sont disponibles ici.