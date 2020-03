Netflix dévoile la bande-annonce de La Casa de Papel partie 4

Alors que Netflix avait révélé il y a quelques mois que le tournage de la partie 4 de La Casa de Papel était terminé, le service de streaming a dévoilé une nouvelle bande-annonce ce jeudi 5 mars. Celle-ci dure un peu plus de deux minutes et a été postée sur le compte Twitter officiel du service de streaming.

2020, l’année du chaos. La Casa de Papel partie 4, le 3 avril. pic.twitter.com/iiyzhQZwN3 — Netflix France (@NetflixFR) March 5, 2020

La Casa de Papel offrira-t-elle une partie 4 à la hauteur ?

La Casa de Papel fait indéniablement partie des séries produites par Netflix (pour les parties 3 et 4) remportant le plus de succès. En une semaine à peine, la dernière partie avait atteint les 34 millions de visionnages, un record impressionnant pour une série non anglophone.

Sachant que la partie 3 de La Casa de Papel commence à dater un peu, vous pouvez vous replonger dedans avec la critique de Captain Popcorn avant d’attaquer la prochaine partie sur Netflix. Pour ceux qui ne seraient pas à jour, sachez que la première partie de l’article ne contient aucun spoiler. Sinon, n’hésitez pas à voir et revoir la dernière bande-annonce.

Attention, spoilers sur la partie 3 de La Casa de Papel

Dans la dernière bande-annonce de La Casa de Papel, on retrouve nos personnages principaux en huis clos au sein du bâtiment. Plusieurs d’entre eux tentent d’aider Nairobi, blessée par balle par un sniper après s’être approchée des fenêtres pour voir si Alicia tenait vraiment son fils.

On peut aussi retrouver le Professeur, tombé dans le piège tendu par la police qui lui a fait croire que cette dernière avait été tuée. D’ailleurs, on assiste à la rencontre entre les deux femmes dans un bras de fer qui s’annonce ultra tendu. Encore une fois, on risque d’avoir du mal à distinguer si le clan du Professeur ne fait que suivre un plan où tout a été planifié ou s’il se retrouve devancé par la police et l’impitoyable Alicia.

Entrecoupées d’une suite d’images d’actions, la fin de la bande-annonce de la partie 4 de La Casa de Papel laisse à supposer que la suite tiendra ses promesses et qu’elle sera aussi chaotique que Netflix le résume. Difficile aussi de ne pas noter la présence de Berlin lors des dernières secondes de la vidéo.

En bref, « que le chaos commence ». Pour la partie 4 de La Casa de Papel, rendez-vous le 4 avril prochain sur Netflix.