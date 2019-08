Sur Netflix, La Casa de Papel cartonne et bat des records historiques

Disponible sur Netflix depuis le 19 juillet, la partie 3 de La Casa de Papel a enregistré des chiffres records permettant à la plateforme de streaming de réaliser de nouveaux exploits. Par le passé, le service de streaming avait déjà indiqué que la série cartonnait à travers le monde, un succès qui continue donc avec cette troisième partie.

Netflix enregistre un nouveau record avec La Casa de Papel

En effet, Netflix a révélé sur son compte Twitter US que la troisième partie de La Casa de Papel avait battu le record du meilleur démarrage sur la plateforme, soit plus de 34,3 millions de visionnages à travers le monde. Le tout au cours de sa première semaine de diffusion sur le service.

34,355,956 households around the world watched La Casa de Papel Part 3 in its first week! pic.twitter.com/hmp9riWrs2 — Netflix US (@netflix) August 1, 2019

Il faut tout de même noter que La Casa de Papel n’atteint pas là un record mondial encore détenu par la troisième saison de Stranger Things. Également dévoilée par Netflix au mois de juillet, celle-ci avait effectivement enregistré plus de 40 millions de visionnages en… 4 jours. Néanmoins, la série espagnole devient désormais le contenu original non anglophone le plus vue du service de streaming lors de la première semaine, et de loin.

D’autre part, la série de Netflix bat tout de même Stranger Things dans plusieurs pays latins comme la France ainsi que l’Italie, l’Argentine, le Brésil, le Chili et d’autres pays latins. En Espagne, la partie 3 de La Casa de Papel a logiquement été très regardée, avec 24 millions de visionnages en une semaine.

Pour rappel, La Casa de Papel narre le récit d’une bande de braqueurs qui décident de réaliser l’un des plus gros braquages de l’histoire de l’Espagne en s’attaquant à La Fabrique nationale de la monnaie et du timbre à Madrid. Alors que les personnages principaux se situent tous à l’intérieur, ils sont aidés par le Professeur situé à l’extérieur, organisateur et fin stratège qui manipule la police. En quelques jours et avec des otages, ils ont pour projet d’imprimer plusieurs millions d’euros, le tout sans avoir à verser une goutte de sang.

Alors que la date de diffusion de la partie 4 n’a pas été annoncée par Netflix, les fans ont déjà établi plusieurs théories sur la suite de la série à succès.