La chaîne américaine MSNBC a-t-elle vraiment utilisé des scènes de World War Z ?

Depuis quelques jours, les États-Unis sont en ébullition. La situation est telle que les réseaux sociaux sont focalisés sur le décès tragique de Georges Floyd et les répercussions que cela a entrainé. En cette période délicate, un autre problème refait surface : la désinformation.

En effet, il y a quelques jours, Twitter a jugé utile d’épingler deux tweets rédigés par le président Trump comment n’étant pas de l’information vérifiée. Si Donald Trump parlait d’un sujet complètement différent, cette décision de la part du réseau social a relancé ce vieux débat concernant la gestion des fake news. Même Mark Zuckerberg a été amené à donner son avis à ce sujet, et le moins que l’on puisse c’est qu’il est plutôt surprenant.

Pour en revenir aux immenses manifestations qui ont actuellement lieu aux États-Unis, elles se passent évidemment dans la rue, mais l’indignation est également présente sur les réseaux sociaux et notamment Twitter.

Dernièrement, de nombreux utilisateurs dénoncent l’utilisation d’une vidéo reprenant des scènes du film Word War Z par la chaine MSNBC pour illustrer les manifestations dans la ville de Philadelphie. Qu’en est-il ?

On ne va pas faire durer le suspens, c’est totalement faux. Cette vidéo n’est qu’un montage réalisé par un petit compte Twitter du nom de Bad Scooter. Le propriétaire a immédiatement pris la parole pour mettre hors de cause la chaine américaine en déclarant : « C’était juste une blague stupide / une vidéo éditée par ennui stupide et je m’excuse! »

Afin de faire comprendre qu’il s’agissait bien d’une blague, cet utilisateur a montré différentes preuves. Par exemple, nous pouvons voir ci-dessous le passage utilisé pour récupérer les voix, et l’habillage de l’émission originale diffusée par MSNBC, pour ensuite les mettre par dessus les scènes du film.

Is this real? This has to be fake, right? @MSNBC @maddow did not use Fake footage from World War z, did they?tell me they aren’t that stupid. pic.twitter.com/fhKUhH5e2k

