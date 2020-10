La crise sanitaire vous pousse à télécharger plus d’apps et à dépenser plus

Comme de nombreux domaines d’activité, le marché des smartphones a ressenti l’effet de la crise sanitaire et du confinement. Des études prévoient déjà une baisse significative des ventes de 2020 par rapport à celles réalisées en 2019. Cependant, en ce qui concerne les téléchargements et les revenus générés par les applications mobiles, les indicateurs sont plutôt au vert.

Il y a trois mois, nous relayions les résultats d’une étude d’App Annie sur l’utilisation des applications mobiles au second trimestre 2020. Celle-ci avait montré une augmentation importante du temps passé sur les applications mobiles durant la période du confinement. Ce temps a augmenté de 40 % et a été le plus élevé au mois d’avril, durant lequel les mobinautes auraient passé 200 milliards d’heures sur les applications mobiles.

Aujourd’hui, nous avons les données d’App Annie pour le troisième trimestre. Et celles-ci montrent que même si la plupart des pays sont déjà sortis du confinement, le temps passé sur les apps, ainsi que les revenus générés par ces apps continuent d’être très élevés.

« Alors que les communautés rebondissent après la première vague de COVID-19 et se préparent à une deuxième vague, l’utilisation du mobile reste élevée à l’échelle mondiale – renforçant le rôle du mobile dans nos vies alors que les consommateurs intègrent de nouvelles habitudes d’application et donnent la priorité aux activités socialement distantes, mais connectives, pour l’apprentissage à distance, travailler à domicile et faire des achats dans le confort et la facilité de leurs appareils mobiles », lit-on dans un billet d’App Annie.

Même après le confinement, on a continué à consommer plus sur les applications

D’après les informations récoltées par cette entreprise, le temps passé sur les applications mobiles durant le troisième trimestre 2020 a augmenté de 25 % par rapport à la même période en 2019. Plus précisément, 180 milliards d’heures ont été passées chaque mois sur les applications mobiles.

Le nombre de téléchargements a également connu une hausse significative puisque celui-ci a augmenté (10 % sur Android et 20 % sur iOS). Durant le troisième trimestre, il y aurait eu plus de 33 milliards de téléchargements d’applications mobiles sur l’App Store et le Play Store. Les revenus générés par les applications mobiles auraient augmenté de 20 %, et seraient estimés à 28 milliards de dollars durant ce troisième trimestre.

Comme le note le site TechCrunch, une autre entreprise, Sensor Tower, a publié des données assez similaires à celles d’App Annie. D’après celles-ci, les revenus des applications mobiles au troisième trimestre seraient estimés à 29 milliards de dollars et il y aurait eu un total de 36,5 milliards de téléchargements.

Pour App Annie, nous sommes en train d’assister à un changement massif qui remodèle le monde. Et « les gens doivent comprendre comment s’adapter aux nouveaux comportements et préférences des utilisateurs. »