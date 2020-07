L’utilisation des apps a atteint un niveau record durant le confinement

Les mesures de confinement qui ont été prises pour freiner la propagation du coronavirus ont eu un important impact sur nos habitudes quotidiennes. Et alors que de nombreux pays ont déjà commencé à lever les restrictions sur les déplacements et sur les rassemblements, une étude de la société App Annie nous donne une idée des changements d’habitudes au deuxième trimestre 2020.

Les données collectées par cette entreprise indiquent que le temps qu’on a passé sur les applications mobiles a connu un bond spectaculaire durant cette période. « La pandémie de COVID-19 a radicalement changé la vie de pratiquement tous les pays et presque tous les individus. Alors que nous continuons de suivre l’impact du coronavirus sur les industries et marchés clés, un fil conducteur émerge : les gens s’appuient sur le mobile, maintenant plus que jamais, en ces temps difficiles. En fait, le temps mensuel passé dans les applications mobiles a augmenté de 40% d’une année sur l’autre au deuxième trimestre de 2020, atteignant un sommet historique de plus de 200 milliards d’heures au cours du mois d’avril 2020 », indique un communiqué.

Hausse des revenus et des téléchargements

Et comme le temps passé sur les applications, le nombre de téléchargements a également augmenté au second trimestre. Les données d’App Annie indiquent que sur le Play Store de Google, le nombre de téléchargements a connu une augmentation de 10 % au second trimestre, dépassant les 25 milliards de téléchargements, tandis que le nombre de téléchargements sur iOS a connu une augmentation de 20 %, dépassant les 10 milliards de téléchargements. Le rapport évoque également une forte croissance du nombre de téléchargements sur les applications utilisées pour le travail en ligne, comme les outils de visioconférence, ainsi que sur les applications éducatives.

D’autre part, l’argent dépensé sur les applications mobiles a aussi augmenté. Sur les applications iOS, cette augmentation aurait été de 15 %. Et sur le Play Store de Google, celle-ci a été de 25 %, en glissement annuel. Mais au fur et à mesure que les gens reprennent une vie normale, App Annie recommande aux développeurs de maintenir cet élan que les applications mobiles ont eu durant la période de confinement.