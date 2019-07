La deuxième saison de Mayans MC se trouve une date !

Après une première saison très bien reçue par les fans, Kurt Sutter vient d’annoncer la date de sortie du premier épisode de la saison 2 de Mayans MC, le spin-off de sa fameuse série Sons of Anarchy. Rendez-vous début septembre pour repartir dans le monde impitoyable des Bikers américains.

Entre 2008 et 2014, Kurt Sutter a fait sensation avec les sept saisons de sa série Sons Of Anarchy qui mettait en avant le club des Sons dans la ville fictive de Charming. Jackson Teller, fils du défunt fondateur du club essayait tant bien que mal de maintenir le club de son père dans le droit chemin pour le maintenir en vie.

Après l’énorme succès de cette série, un spin-off fut rapidement mis sur les rails. Cette fois, c’est la bande rivale aux Sons qui est mise en avant avec les Mayans. Un club qui est souvent montré dans les Sons et qui est aimé par de nombreux fans. On retrouvait ainsi une histoire étroitement liée aux Sons, mais qui se déroule trois ans après les sept saisons.

L’histoire se déroule désormais dans la ville fictive de Santo Padre dans le sud de la Californie à la frontière du Mexique. Le personnage central de cette série est Ezekiel « EZ » Reyes, prospect des Mayans de Santo Padre qui doit faire face à ses démons et se faire une place au sein d’un club marqué par son histoire et le temps.

Cette saison 2 arrivera donc dès le 3 septembre 2019 et prolongera l’histoire de ce club et de ses membres qui visent avant-tout leurs propres intérêts !

Bien que les Mayans soient appréciés par les fans, beaucoup demandent une nouvelle série mettant en scène la faucheuse, emblème des Sons of Anarchy. Interviewé par le site EW, Kurt Sutter explique que l’idée d’un prequel lui trotte d’ores et déjà dans la tête.

Au moment où Sons of Anarchy était en train de se terminer, les gens de la (chaîne américaine) FX cherchaient un moyen de continuer. Nous avons alors parlé de l’idée de faire un préquel, que je veux toujours faire d’ailleurs […] Elle s’appellerait First Nine. Elle commencerait au Vietnam avec John et Piney. Il y aura un épisode centré sur chaque gars qui a rejoint la bande des First 9. C’est ce que je veux faire.