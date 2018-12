La drôle de logique d’Apple pour l’iPad Pro 2018

L’iPad Pro 2018, un cadeau empoisonné ?

Noël vient tout juste de se terminer. Vous avez sans doute ouvert plusieurs cadeaux sous le sapin et si vous êtes un peu geek sur les bords, il est possible que vous ayez demandé au Père Noël de vous déposer des gadgets électroniques sous le sapin. Si vous avez beaucoup de chance (et que le Père Noël a les moyens), il y avait peut-être l’iPad Pro 2018 dans le lot. La dernière tablette d’Apple fait partie des produits que l’on avait envie de recommander.

Oui, mais voilà… Comme nous vous le révélions il y a un mois, l’appareil ne semble pas vraiment être d’une fiabilité à toutes épreuves. Plus fin afin d’être plus transportable, il est aussi moins résistant, pourrait plier et même casser. Bref de quoi vous faire douter du bien-fondé de votre choix de cadeau.

L’iPad Pro 2018 et l’étrange réaction d’Apple

Si vous êtes un habitué de la marque à la pomme, vous pensiez sans doute qu’Apple offrirait une solution à ses clients, mais si on en croit les révélations de MacRumors, il n’en sera rien. C’est même tout le contraire.

En effet, la marque à la pomme considère que son produit dépasse les standards de qualité habituelle. Selon un mail de Dan Riccio, la tablette pourrait bien se courber mais cela ne s’accentue pas à l’usage et cela n’influe pas non plus sur les performances de l’appareil. En gros : » L’iPad Pro se plie, mais c’est normal ! »

Cela pourrait selon lui aller jusqu’à 0,4 mm et c’est une courbure invisible à l’œil nu. Une annonce contredite par plusieurs photographies et vidéos publiées par des utilisateurs. Si la situation reste en l’état, difficile de penser qu’Apple pourrait réviser sa stratégie, sauf si des cas plus sérieux arrivent, en attendant vous n’avez plus qu’à croiser les doigts !

