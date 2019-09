La drôle de proposition d’Arnold Schwarzenegger à Greta Thunberg

On les imagine assez difficilement copains comme cochons, et pourtant la légende du cinéma d’action Arnold Schwarzenegger et la jeune militante écologiste Greta Thunberg ont beaucoup plus en commun que vous ne le pensez. Schwarzy ne fait plus mystère de son engagement en faveur de l’environnement, entamé alors qu’il était encore gouverneur de Californie, et qui s’est confirmé depuis, avec parfois des méthodes humoristiques qui n’en sont pas moins légitimes.

Alors que Greta Thunberg participe à plusieurs meetings et manifestations à travers les USA et le Canada qui font suite à son très remarqué discours aux Nations Unies la semaine dernière, certains forums suggéraient que Terminator lui fasse une proposition pour le moins étonnante : mettre à sa disposition son Hummer électrique afin qu’elle puisse se déplacer sans émettre de CO2. Mais cette offre initiale s’étant avérée quelque peu irréalisable, Schwarzenegger s’est donc arrangé pour que Greta Thunberg puisse avoir à sa disposition une Tesla Model 3 afin qu’elle puisse voyager d’une manière aussi écologique que possible.

Une Tesla Model 3 pour Greta

Un porte-parole de l’ancien gouverneur californien Arnold Schwarzenegger a confirmé que la star emblématique d’Hollywood a organisé le prêt d’une Tesla Model 3 pour la militante. Dans une déclaration au journal automobile Car and Driver, le porte-parole d’Arnold Schwarzenegger a expliqué que l’ancien gouverneur avait déjà proposé à la jeune fille de l’appeler « si elle avait besoin de quelque chose ». Grâce à la petite aide de l’ancien gouverneur, « Greta peut voyager en électro-mobilité à travers les États-Unis et le Canada », a ajouté le porte-parole. Une perspective probablement assez agréable, mais qui prendra sûrement un peu de temps s’il s’agit d’arpenter l’immense territoire nord-américain à 90 km/h de moyenne entre deux réunions.

Les deux stars se connaissaient déjà puisqu’elles s’étaient rencontrées à Vienne en Autriche au printemps dernier. Schwarzenegger avait alors déclaré avoir été très impressionné la la jeune pasionaria, et s’était engagé à faire tout son possible pour l’aider.