La FDA approuve un kit rapide de détection du COVID-19 aux États-Unis

BodySphere est une entreprise américaine spécialisée dans la production de produits liés à la santé et au bien-être. Comme de nombreuses entreprises du monde entier, BodySphere souhaite participer à la lutte contre le COVID-19. La société américaine a travaillé sur un kit qui permet de savoir si oui ou non vous êtes positif à ce virus.

Alors évidemment, on pourrait croire qu’il s’agit d’une énième arnaque conçue par des entrepreneurs malhonnêtes souhaitant surfer sur la vague. Cependant, nous apprenons aujourd’hui que la Food and Drug Administration a approuvé ce kit de test aux États-Unis. L’avantage premier de ce test est qu’il est simple d’utilisation, rapide (environ 2 minutes) et surtout fiable, si l’on en croit l’approbation de la FDA. Pour le moment, ce kit est réservé à un usage professionnel et non personnel.

Comment le test fonctionne-t-il ?

Pour faire simple, BodySphere a développé un kit capable de détecter les anticorps liés au virus. Lorsque vous êtes malade, votre corps tente de ce défendre en produisant des anticorps particuliers en fonction de la maladie. Ce kit a donc la particularité de se concentrer sur les anticorps produits afin de lutter contre ce virus.

Selon BodySphere, ce test à l’avantage de pouvoir être effectué par n’importe quel professionnel de santé sans nécessiter de connaissances particulières, sans non plus avoir recourt à du matériel de laboratoire. À en croire, les déclarations de BodySphere, ce test serait aussi simple d’utilisation qu’un test de glycémie.

Suite à l’approbation de la FDA, ce kit va être distribué dans les hôpitaux américains, même si jusqu’à présent il n’a pas encore servi à trouver un cas de COVID-19. Il ne faudra que quelques semaines pour que des millions de ces kits de dépistage soient déployés aux États-Unis.

Les réglementations entre les pays n’étant pas les mêmes, nous ne pouvons pas savoir si la France serait prête à autoriser l’utilisation d’un tel kit ou non.