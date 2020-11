La fin des Samsung Galaxy Note est-elle proche ?

De nombreuses rumeurs circulent déjà sur les prochains smartphones haut de gamme qui sortiront l’année prochaine. Et les médias s’intéressent tout particulièrement à la prochaine génération de smartphones Galaxy S que Samsung va sortir.

Récemment, nos confrères de Sammobile ont relayé une rumeur lancée par le compte Twitter Ice Universe (une source qui jouit d’une bonne crédibilité) au sujet du Galaxy S21 Ultra. D’après cette source, l’appareil prendrait en charge le stylet S Pen de Samsung qui, jusqu’à présent, était la marque de fabrique des Galaxy Note.

Yes, I can 100% confirm that S21 Ultra supports S Pen — Ice universe (@UniverseIce) November 12, 2020

Sammobile indique cependant que si le Galaxy S21 Ultra pourrait prendre en charge le S Pen, le smartphone pourrait ne pas avoir de fente pour y ranger le stylet.

La fin des Galaxy Note

Bien entendu, pour le moment, cette information n’est pas officielle et de ce fait, la prudence reste de mise. Cependant, ce n’est pas la première fois qu’une rumeur suggère que le S Pen sera pris en charge par des smartphones autres que les Galaxy Note.

D’ailleurs, il y a également des rumeurs qui indiquent que Samsung pourrait abandonner la gamme Galaxy Note, et que le Galaxy Note 20 et le Galaxy Note 20 Ultra pourraient être les derniers modèles. Et le fait que le Galaxy S21 Ultra pourrait prendre en charge le S Pen donne encore plus de crédibilité à ces rumeurs.

On rappelle qu’avec les Galaxy Note, Samsung a été une sorte de pionnier, en proposant des smartphones avec des écrans XXL qui prennent en charge un stylet. Mais petit à petit, les écrans très larges sont devenus la norme (aujourd’hui, même Apple propose des modèles avec des écrans très larges).

Et si en plus de cela, on peut utiliser le stylet S Pen sur un modèle comme le Galaxy S21 Ultra, on peut se demander si la gamme Galaxy Note a encore une raison d’exister.

En tout cas, les Galaxy Note de Samsung ont de très nombreux fans. Et il est fort probable que si Samsung décide de mettre fin à cette gamme, il ne fera pas que des heureux.

Galaxy S21 : une présentation au mois de janvier

Pour les prochains smartphones haut de gamme de Samsung, l’attente pourrait être moins longue que d’habitude. Traditionnellement, le géant coréen présente ses nouveaux Galaxy S au mois de février. Mais cette année, le constructeur pourrait lancer ses nouveaux smartphones dès le mois de janvier.

Pourquoi ? Cela permettrait à Samsung de se relancer rapidement après une mauvaise année 2020, à cause de la pandémie.

Mais pour le moment, cela n’a pas été confirmé par Samsung. Néanmoins, récemment, un responsable du constructeur a indiqué que vu les changements actuels sur le marché, aucune de ses traditions n’est à l’abri.