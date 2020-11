Samsung donne un énorme indice sur le Galaxy S21

Alors que la fin de l’année approche, les médias commencent à s’intéresser aux smartphones qui sortiront en 2021. Et bien entendu, on s’intéresse particulièrement aux prochains modèles haut de gamme de Samsung, qui feront partie des principaux concurrents des iPhone 12 d’Apple.

Actuellement, des rumeurs circulent déjà au sujet du Galaxy S21 et de ses variantes. Et parmi celles-ci, il y a une info selon laquelle ces appareils pourraient sortir au mois de janvier, alors que traditionnellement, les nouveaux smartphones haut de gamme de Samsung sortent en février.

Récemment, Samsung a même presque confirmé ces rumeurs. Comme le rapportent nos confrères de Sammobile, un représentant de l’entreprise a récemment été interrogé au sujet de ces rumeurs par un média coréen.

Celui-ci a répondu qu’avec l’évolution constante du marché des smartphones, les traditions de Samsung ne sont pas à l’abri d’éventuels changements. L’employé n’a cependant pas spécifiquement évoqué le Galaxy S21. Et il n’a pas confirmé que le lancement de ce modèle sera avancé par rapport au calendrier habituel.

Actuellement, une date circule déjà. Samsung présenterait le Galaxy S21 et ses variantes le 14 janvier. Puis, le lancement de ces appareils se ferait le 29 janvier.

Mais pourquoi Samsung voudrait-il avancer le lancement de ses nouveaux smartphones haut de gamme ? Il pourrait s’agir d’un moyen de prendre un nouvel élan le plus vite possible, après une année 2020 chaotique à cause de la COVID-19.

Par ailleurs, avancer le lancement du Galaxy S21 et de ses variantes permettrait aussi au géant coréen de proposer ses concurrents des iPhone 12 plus rapidement, alors que de nombreux indicateurs suggèrent qu’Apple fera d’excellentes ventes.

Un nouveau design pour le dos et un processeur gravé en 5 nm ?

D’après les images qui ont fuité sur la toile, le Galaxy S21 devrait avoir une façade presque identique à celle du Galaxy S20, avec un écran borderless et une bulle percée pour la caméra frontale. En revanche, pour le dos, Samsung aurait imaginé un module caméra plus discret.

Sinon, le constructeur aurait aussi amélioré le module caméra du Galaxy S21 Ultra par rapport à son prédécesseur, le Galaxy S20, en introduisant un cinquième capteur.

Mais le plus important est que le Galaxy S21 et ses variantes devraient profiter d’une génération de processeurs qui permettra à ces appareils d’avoir de meilleures performances, mais surtout de rivaliser avec le processeur A14 Bionic d’Apple.

A priori, les smartphones Android haut de gamme de 2021, dont le Galaxy S21, devraient profiter de processeurs gravés en 5 nm comme celui d’Apple. Cette technologie permettra de doper les performances, mais aussi l’efficacité énergétique.