La fonction « Glisser/Déposer » de Google Chrome va (enfin !) être réparée

La fonction « Glisser/Déposer » de Chrome va enfin être améliorée

Si vous utilisez Google Chrome, la mésaventure liée à la fonction « Drag’n Drop » vous est forcément déjà arrivée. Alors que vous venez de publier un message sur Facebook, WordPress (ou ailleurs), vous souhaitez faire glisser une image dans le champ d’upload, mais tout à coup, c’est le drame, et plutôt que d’être uploadée sur le site web en question, l’image est ouverte dans l’onglet du navigateur, annihilant aussitôt votre précédent travail de rédaction…

De quoi causer quelques crises de nerfs… En effet, si le fait de pouvoir visualiser un fichier directement via son navigateur est une bonne chose, il est particulièrement rageant de voir cette manipulation affecter irrémédiablement le travail entreprise dans l’onglet en cours d’utilisation. Cela devrait toutefois être corrigé prochainement, la fonction « Drag’n Drop » se chargeant par défaut d’ouvrir un nouvel onglet.

Selon Eric Lawrence, développeur de Microsoft Edge (sous Chromium) : « Si une page web n’accepte pas le téléchargement de fichiers par glisser/déposer (ou « Drag’n Drop »), le contenu de cette page sera aussitôt effacé par la navigation. Hier, j’ai fait une petite modification pour Chromium 85.0.4163.0, de sorte que le fait de déposer un fichier ou une URL dans la zone de contenu d’un onglet ouvre désormais le fichier dans un nouvel onglet. »

Une petite modification certes, mais cela permettra malgré tout à l’utilisateur de conserver l’onglet original, et éviter ainsi une perte de données souvent regrettable. Une nouvelle fonctionnalité d’ores et déjà disponible au sein de Chrome Canary, et qui devrait arriver très prochainement sur Microsoft Edge, mais également sur Google Chrome, via une future mise à jour. Patience donc.

Un Google Chrome en constante évolution, avec des nouveautés parfois très simples, mais aussi quelques fonctionnalités très attendues. Par exemple, le navigateur va permettre bientôt de pouvoir éditer de manière très intuitive des documents en PDF.