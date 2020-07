La fuite de données MGM Resorts ne concerne pas 10,6 millions de clients, mais plus de 142 millions

En 2019, le groupe MGM Resorts a été victime d’une importante fuite de données. Aujourd’hui, il semblerait que les conséquences soient encore plus graves que ce qui avait été annoncé initialement. En février 2020, le média américain ZDNet avait enquêté sur cette affaire et avait découvert que 10,6 millions de clients auraient été concernés par cette fuite.

Cependant, ce chiffre a été revu à la hausse puisque nous parlons désormais de plus de 142 millions de clients touchés par cette attaque. Ce week-end, un hacker a mis en vente la totalité de ces données sur le dark web, c’est de cette manière que des experts en cybersécurité ont pu se rendre compte de la véritable ampleur des dégâts.

Une immense base de données vendue à moins de 3000 dollars.

L’annonce postée par ce hacker décrit un lot de données appartenant à 142 479 937 clients, pour la somme de 2900 dollars. Selon cette même annonce, le hacker explique que ces données proviennent d’une violation de DataViper, un service qui permet justement de repérer les fuites de données largement utilisées par Night Lion Security.

En réponse a ces allégations, Vinny Troia, le fondateur de Night Lion Security se défend en affirmant que sa société n’a jamais eu en sa possession une copie complète de la base données de MGM Resorts. Selon lui les hackers essaient simplement de ruiner la réputation de sa société.

Initialement, les informations évoquées seulement 10,6 millions de concernés, aujourd’hui nous parlons de plus de 142 millions de clients, et certains forums russes évoqueraient l’existence d’une base de données de plus de 200 millions de clients MGM Resorts. Plusieurs informations comme les dates de naissance, les numéros de téléphone et bien plus encore ont permis d’identifier facilement qu’il s’agit d’anciens clients de ce groupe d’hôtels.

Le dark web a tendance à intriguer, pourtant il existe de nombreuses solutions très simples pour y accéder. Dans un article à vocation informative, sans vous encourager à effectuer des actions illégales sur cet espace, nous vous expliquons comment vous y rendre.