Percy Jackson : l’auteur se lâche sur les films de la Fox

La nouvelle est récemment tombée. La saga littéraire Percy Jackson va se développer en série pour la plateforme de streaming Disney+. Une bonne nouvelle pour les fans, mais aussi pour l’auteur des livres, Rick Riordan, qui n’a jamais apprécié l’adaptation cinématographique proposée ces dernières années au cinéma pour la Fox. Il vient d’en donner une nouvelle preuve.

Pour rappel, la Fox avait sorti deux films au cinéma : Percy Jackson : le Voleur de foudre (2010) puis Percy Jackson : la Mer des montres (2013). A eux deux, ils ont rapporté environ 425 millions de dollars au box-office mondial. Des chiffres plutôt honnêtes mais qui n’ont pas justifié que la saga se poursuive dans les salles obscures.

Or, cet abandon s’est révélé une bonne nouvelle selon Rick Riordan. L’auteur des livres a ainsi pris la parole sur Twitter, notamment pour souligner qu’il n’avait toujours pas vu les deux films et qu’il n’a pas l’intention de les faire.

Finally, I still have not seen the movies, and don't plan on ever doing so. I judge them from having read the scripts, because I care most about the story. I certainly have nothing against the very talented actors. Not their fault. I'm just sorry they got dragged into that mess.

— Rick Riordan (@rickriordan) June 8, 2020