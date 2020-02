La Maison Blanche réclame 15 milliards de dollars pour développer la Space Force

Depuis l’annonce faite le 18 juin 2018, le Président américain Donald Trump a ordonné la création d’une United States Space Force, ou Force spatiale des États-Unis, comme sixième branche de l’armée américaine. À ce jour, seule la Russie possède une unité similaire : Les Forces spatiales de la fédération de Russie.

Pour que cette nouvelle branche militaire voit le jour, le gouvernement Trump demande 15 milliards de dollars pour mener à bien ses missions, et embaucher près de 10 000 personnes au cours de l’année prochaine. Les spécialistes n’estiment pas tous de la même façon le coût de cette Force spatiale, les arguments varient puisque le projet lui-même n’est pas très clair. Que ce soit au niveau des missions qui seront effectuées, mais également du calendrier de ce projet, tout est encore très flou.

Comment justifier ce budget ?

De manière très américaine, le Pentagone a décidé de frapper fort et rapidement, c’est pourquoi cette administration demande autant de fonds. Le Pentagone a conscience que cette façon de fonctionner correspond parfaitement au gouvernement Trump. Le quartier général du département de la Défense justifie cette somme en expliquant quelle sera utilisée pour « consolider la prépondérance des missions, des unités, des ressources et du personnel des services militaires existants dans la nouvelle force spatiale américaine », avec pour objectif de mener à bien ce projet d’ici 2024.

En réalité, si ce financement a lieu, il ne s’agira pas d’un nouveau financement, mais d’un transfert de fonds provenant de l’armée de l’air. De plus, pour remettre les choses dans leur contexte, 15 milliards de dollars équivalent à 60% du budget mis à disposition pour la NASA.

Comme on l’a évoqué, ce budget pourrait transformer les 122 civils et 38 militaires en un effectif de plus de 10 000 personnes soit près de 35% de civils et le reste militaires. Selon les premières informations, ce budget servirait dans un premier temps pour 3 projets : 1,6 milliard de dollars à des fins de sécurité nationale, 1,8 milliard de dollars pour le lancement de satellites GPS et de systèmes connexes, 2,5 milliards de dollars pour détecter les missiles via la technologie infrarouge.