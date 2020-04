La manette PS5 face à la manette PS4, une grosse différence de taille ?

L’événement de la semaine, c’est l’annonce de la nouvelle manette de la PlayStation 5, la DualSense qui aura la lourde tâche de remplacer la mythique DualShock en place chez PlayStation depuis la première génération de console de la marque à la fin des années 1990. Si cette manette a eu le droit à de nombreuses réactions mitigées de la part de la presse et des joueurs sur son design étonnant, elle aura réussi son coup : faire parler d’elle. Avec plus de 4,5 millions de like sur Instagram en 24h seulement, elle est bien partie pour détrôner le logo PS5 et ses 5 millions qui détiennent le record de la photo gaming la plus likée sur le réseau social. En tout cas, il y a un point sur lequel cette manette DualSense interpelle, c’est sa taille qui semble assez conséquente. Pourtant, PlayStation à bien assuré que cette manette avait l’air plus grosse qu’elle ne l’est en réalité. Voici un petit comparatif avec la manette PS4.

DualSense vs DualShock 5

C’est donc à nos amis de chez JeuxActu que nous devons un petit comparatif de la future manette PS5, les DualSense, face à la manette actuelle de la PS4, la célèbre DualShock 4. On peut voir qu’effectivement, cette nouvelle manette n’est pas plus grosse que la manette actuelle. Elle est seulement plus grande, avec des poignées qui descendent un peu plus et qui disposent de meilleures formes. On peut voir également que le dessus « bombé » de la manette lui permet de s’étendre un peu plus.

Le pavé tactile est bien plus grand cependant, ce qui nécessite de déplacer les boutons « Option » et désormais « Create ». Ce qui est assez drôle, c’est de voir que le centre de la manette semble complètement identique à celui de la manette PS4. Croix directionnelle, joysticks, et boutons d’actions, ils sont tous au même emplacement. Il ne reste plus qu’à patienter pour l’avoir dans les mains et découvrir tous les secrets qu’elle cache !

La DualSense donne déjà des idées !

Sur la toile, tout comme avec la Xbox Series X, les internautes n’ont pas attendu très longtemps pour réaliser de magnifiques créations avec cette nouvelle DualSense ! Une manette Horizon Zero Dawn, Spider-Man, God of War ou encore The Last Of Us. Mais également de nombreuses manettes avec un design plus « sobre » et surtout en noir intégral avec le fameux logo PlayStation en couleur !