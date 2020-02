La mathématicienne de génie Katherine Johnson est décédée à l’âge de 101 ans

La NASA a publiquement annoncé le décès de Katherine Johnson, une femme qui a largement contribué aux avancées de l’agence spatiale, en partie dans sa conquête de la Lune durant les années 1960. Toutefois, son travail n’a pas été très remarqué avant que Barack Obama ne lui remette la médaille présidentielle de la Liberté en 2015 alors qu’il était dirigeant du pays, soit la plus haute distinction civile qui existe.

The @NASA family will never forget Katherine Johnson's courage and the milestones we could not have reached without her. Her story and her grace continue to inspire the world. https://t.co/UPOqo0sLfb pic.twitter.com/xwnRX9oZoi

