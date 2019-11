La Microsoft Surface Pro est de retour à -38% (après rupture)

Les Microsoft Surface Pro se positionnent comme un incontournable parmi les ordinateurs hybrides. Par défaut, il s’agit d’une tablette sous Windows auquel on peut rattacher plusieurs accessoires pour le convertir en ordinateur : clavier, souris, stylet. Alors qu’elle a été prise d’assaut lors d’une précédente vente flash – menant jusqu’à la rupture de stock – elle est à nouveau disponible en promotion. Le stock est très limité, il n’y en aura pas pour tout le monde.

Les bons plans sur la Surface Pro

Alors qu’on se rapproche de Noël, c’est le bon moment pour acheter une Microsoft Surface Pro à moindre frais. Pendant quelques heures, on a aussi bien les PC hybride que ses accessoires qui sont en vente flash. Les remises sont parmi les plus hautes jamais observées sur ces appareils électroniques, c’est une occasion à saisir vite avant la prochaine rupture de stock?

Tout d’abord, on retrouve l’excellente Microsoft Surface Pro équipée du processeur Intel Core i5, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage à 839€ au lieu de 1200€ (-31%). Ensuite, il y a la plus puissante Microsoft Surface Pro 6 avec une puce i7, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage à 1549€ au lieu de 2518€ (-38%). Pour ceux qui veulent stocker des films et ceux qui utilisent la Surface Pro pour du design ou montage vidéo, une telle configuration sera parfaite. Pour ceux qui veulent une Microsoft Surface Pro intermédiaire, la version avec un processeur i7, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage est à 1251€ au lieu de 1699€.

Ces offres concernent la tablette en elle-même, auquel on peut ensuite choisir d’ajouter divers accessoires. Ces derniers sont également en vente flash après une courte rupture de stock sur Amazon. Par exemple, le stylet est à 79€ au lieu de 109€ sur le site marchand, et le clavier passe de 179€ à seulement 116€ (-35%). On a vraiment très rarement vu des promotions aussi généreuses sur les Microsoft Surface Pro et ses accessoires, il faut vite en profiter !

Voir toutes les offres

Laptop 2, Surface Go et Surface Book à mini prix

Ce qui fait toute la popularité de la Microsoft Surface Pro, c’est qu’il s’agit d’un ordinateur portable au format tablette, ce qui permet vraiment de travailler avec des outils bureautiques classiques en toute simplicité. Le géant américain a toutefois décliné son produit en différents formats pour répondre à divers besoins : Surface Laptop, Surface Book et Surface Go.

Par chance, ces trois modèles sont également en vente flash sur Amazon. Par exemple, vous pouvez retrouver le Surface Laptop 2 avec un processeur Intel Core i5, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage à seulement 999€ au lieu de 1499€ (-31%). Pour ce qui concerne les Surface Book, ce sont les modèles les plus puissants qui viennent avec une remise immédiate jusqu’à -15%, ce qui représente vite des centaines d’euros d’économies. Enfin, pour ceux qui veulent une Surface Go, il y a le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage à 544€ au lieu de 619€.

Si l’on retrouve ces nouvelles ventes flash sur les Microsoft Surface Pro et consorts, c’est parce que la firme de Redmond a officialisé de nouveaux produits dans les dernières semaines (dont la Surface Pro 7). Cela n’empêche pas la Surface Pro 6 qui est en vente flash d’être toujours l’une des meilleures du marché – et la différence ne se fait pas vraiment sentir.