La NASA va retourner sur la Lune, c’est officiel !

Après plusieurs décennies dans l’oubli ou presque, la Lune va enfin revoir débarquer des astronautes sur son sol. L’Agence spatiale américaine a publié une vidéo digne d’une bande annonce de film d’action pour expliquer son futur objectif.

La NASA dévoile ses ambitions dans une vidéo

Sur cette vidéo, la NASA explique : « Il est temps d’ouvrir un nouveau chapitre de l’exploration américaine : retourner sur la Lune… pour rester! Et afin d’aller plus loin… sur Mars, pour augmenter le champ des possibles ! « . De quoi faire rêver tous les amateurs de conquête spatiale. La vidéo fait comprendre que tout est désormais prêt pour retourner sur notre satellite et l’agence souligne : « Nous y allons« , poursuivant : « Nous sommes la Nasa« .

La NASA profite de son 60ème anniversaire, pour nous rappeler ce qu’elle a accompli dans l’espace et pour nous dévoiler ce qu’elle espère concrétiser dans le futur. On peut y voir que l’agence spatiale américaine espère pouvoir s’installer durablement autour de notre satellite, puis sur le sol lunaire avec une base permanente. L’objectif suivant, se servir de cette base permanente sur la Lune pour envoyer des hommes sur Mars et dans le reste du système solaire. Un plan plutôt ambitieux…

Voila une information qui devrait affoler les adeptes des théories du complot, qui annoncent à qui veut bien les écouter, que l’homme n’a jamais mis un pied sur la Lune et que les vidéos avec Neil Amstrong sont des fakes, montées en studio…

Un nouveau chapitre semble sur le point de s’ouvrir.

Source