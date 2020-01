La Nintendo Switch devrait bientôt accueillir deux nouveaux (et excellents) portages Wii U

De nouveaux portages Wii U sur Nintendo Switch

Disponible depuis un peu moins de trois ans, la Nintendo Switch a connu son lot de hits exclusifs, mais la console hybride de Nintendo a également pu compter sur le portage de divers titres précédemment lancés sur Wii U. Mario Kart 8 Deluxe, Donkey Kong Country Tropical Freeze, Bayonetta 1 & 2, New Super Mario Bros U Deluxe…

Autant de titres parus initialement sur Wii U, et qui ont connu bien plus qu’une seconde jeunesse sur Nintendo Switch (Mario Kart 8 Deluxe étant d’ailleurs (et de loin) le jeu le plus vendu de la console). Preuve que le recyclage à la sauce « Deluxe » a du bon. Rappelons que notre test complet de la Nintendo Switch Lite est toujours disponible à cette adresse.

Super Mario 3D World et Pikmin 3 en approche ?

Selon toute vraisemblance, Nintendo devrait très bientôt annoncer de nouveaux portages sur sa Switch. Selon la souvent bien informée Emily Rodgers, il se pourrait donc que Nintendo décide de porter des jeux comme Super Mario 3D World ou encore Pikmin 3 sur Switch. Deux titres très réussis, et qui devraient là encore connaitre un énorme succès, contrairement à ce que leur a réservé la Wii U…

Selon certains, Nintendo pourrait également dégainer les opus Wind Waker HD et Twilight Princess HD de la saga Zelda, mais cela parait assez peu probable dans l’immédiat, la Nintendo Switch ayant déjà accueilli Breath of the Wild et plus récemment Link’s Awakening. Néanmoins, il est évident que cela n’empêcherait pas ces portages de connaitre là encore un franc succès, et Nintendo aurait toutes les raisons de succomber à cette « facilité« …

Rappelons en effet que la Nintendo Switch a dépassé les ventes totales de la Wii U en moins d’un an à peine… Aujourd’hui, la Nintendo Switch serait installée dans plus de 49 millions de foyers dans le monde, ce qui permet à Nintendo de (re)proposer des standards de la Wii U au plus grand nombre. On est en effet bien loin des 13 millions de Wii U écoulées à la fin de sa « carrière« …