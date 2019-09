Test Zelda : Link’s Awakening sur Nintendo Switch, le droit d’être (un peu) déçu ?

Le remake de Zelda : Link’s Awakening en test !

Lancée en mars 2017, la Nintendo Switch a déjà accueilli un premier Zelda inédit avec l’excellent(issime) Breath of the Wild. A peine deux années plus tard, Nintendo propose déjà un nouvel opus de sa saga, sous la forme d’un remake intégral de Zelda : Link’s Awakening. Une version revisitée au look très singulier, qui a choqué plus d’un fan lors de son reveal, à tel point qu’il est légitime de se demander si cet opus, considéré comme l’un des meilleurs de la série, a su conserver toute sa splendeur avec ce remake Nintendo Switch. Éléments de réponse dans notre test !

Fin d’année 1993, je viens tout juste d’avoir 11 ans, et voilà quelques mois déjà que je m’extasie devant The Legend of Zelda : A Link to the Past sur Super Nintendo. A ce moment, Nintendo décide de lancer un tout nouvel opus, non pas sur sa console 16 bits, mais sur sa petite portable, star des cours de récréation : la (oui, parce que moi je dis « la ») GameBoy. Un opus baptisé Zelda : Link’s Awakening qui, à la base, était un projet développé en parallèle chez Nintendo, « pour le fun« , et dédié uniquement à tester les capacités techniques de la GameBoy.

Le même, en plus moderne

En 2019, ce même Zelda : Link’s Awakening est donc de retour (non pas pour tester les capacités graphiques de la Nintendo Switch, encore que…) sous une toute nouvelle forme, mais avec la promesse de restituer toute la magie de cet épisode résolument à part. En effet, comme dans le jeu de 1993, cette version Nintendo Switch ne se déroule pas à Hyrule, mais sur l’île de Cocolint. Pas de princesse Zelda ici, pas de Ganon, ni même de Triforce… A la place, on retrouve des personnages issus d’autres univers Nintendo, comme les Gombas ou encore ce cher Kirby.

Bien sûr, les 26 ans qui séparent ce Zelda : Link’s Awakening sur Nintendo Switch de la version originale ont permis à Nintendo de revisiter intégralement le côté graphique. On a donc droit ici à un épisode vraiment très accrocheur pour la rétine, avec un rendu certes très « enfantin », mais bigrement mignon et coloré. Les musiques ont également été joliment retravaillées, et tondre l’herbe du village à l’aide des bottes de pégase et de l’épée procure toujours ce petit sentiment de satisfaction intense que l’on éprouvait jadis.

D’un point de vue ergonomique, cet opus profite également de nombreux ajustements, avec un inventaire autrement plus instinctif qu’en 1993, mais également une exploration qui n’est plus entrecoupée de la moindre transition pour afficher l’écran de jeu suivant. On retrouve quand même quelques petits détails un peu old-school, notamment au niveau de la maniabilité, un chouia hachée lors de certains changements de direction.

Certains auront tendance à trouver cela « rigide« , quand t’autres parleront de « nostalgie« . A chacun son camp. A ce niveau, soulignons que le jeu se joue au stick analogique, et pas à la croix directionnelle (dommage pour toi, le néo-possesseur de Nintendo Switch Lite).

Les combats ont également gagné en dynamisme ici, avec même un côté stratégique plutôt intéressant sur les ennemis dotés d’un bouclier. Bien sûr, les combats de boss sont toujours de la partie, et c’est toujours un pur bonheur que d’occire le grand vilain d’une zone, en ayant subtilement découvert son point faible. Bien sûr, en 2019, Link se déplace désormais sur huit axes, et peut désormais se déplacer et attaquer en diagonale. A noter, pour les fans, que ce Legend of Zelda : Link’s Awakening est également disponible en en version collector.

Un vrai (gros) problème de fluidité…

Alors certes, d’aucuns diront que le jeu est un peu trop flou par moments, que le côté « jouet en plastique » dénature un peu le côté « Zelda », que la narration aurait pu être un peu retravaillée… mais le plus gros défaut de ce Zelda : Link’s Awakening, celui qui mettra tout le monde d’accord, c’est sa (non) fluidité. En effet, tout au long de notre test, difficile de ne pas tiquer face aux innombrables chutes de frame rate rencontrés dans le jeu, la plupart du temps sans raison particulière d’ailleurs. A cela s’ajoute même un petit écran de chargement lorsque l’on rentre/sort d’une habitation…

Alors oui, certains diront que Zelda : Breath of the Wild avait lui aussi cette fâcheuse tendance à ramer un peu, mais, en plus d’avoir été corrigé depuis, ce défaut pouvait s’expliquer par le gigantisme de cet épisode. Ici, on ne voit pas vraiment pourquoi le frame rate est aussi instable, et on espère évidemment que Nintendo proposera rapidement un patch pour corriger le tout (ou au moins locker le jeu à 30 fps), car sur un jeu aussi « simple » techniquement, force est d’admettre que cela fait un peu tâche. On avait adoré ramé dans Wind Waker à l’époque, mais on ne pensait pas devoir ramer aussi dans ce Link’s Awakening…

Heureusement, ce souci technique ne retire pas la magie qui se dégage de ce Zelda : Link’s Awakening sur Nintendo Switch, mais, combiné à un aliasing lui aussi très visible par endroits, il pourra sans doute « gâcher », à un niveau plus ou moins élevé, l’expérience de jeu des plus exigeants, ceux pour qui un « nouveau Zelda » (comme un nouveau Mario, un nouveau Metroid…) se doit d’être irréprochable techniquement parlant.

Côté durée de vie, Zelda : Link’s Awakening nécessite environ 8 à 12 heures pour être bouclé, en se baladant un peu dans Cocolint (ce qui est vivement conseillé). Outre les divers bonus à récupérer, cette version 2019 intègre également un éditeur de donjons mais ce dernier, pourtant alléchant sur le papier, s’avère assez anecdotique au final.

Mon avis concernant Zelda : Link’s Awakening sur Nintendo Switch

Après un Breath of the Wild dantesque, la Nintendo Switch accueille un nouveau Legend of Zelda radicalement différent, mais incontestablement réussi une fois encore, qui ravira aussi bien les amoureux du jeu originel que les néophytes. La patte artistique est résolument trop chou, les arrangements musicaux sont un bonheur pour les tympans, l’ergonomie a été intelligemment modernisée, tout cela, en restant très (trop ?) fidèle au Link’s Awakening de 1993. Néanmoins, tout « Zelda » qu’il est, ce Link’s Awakening n’est pas parfait pour autant, et lors de notre test, on n’a pu que regretter quand même un frame rate assez (voire très) instable, un flou et un aliasing un peu trop prononcés parfois, et un éditeur de donjons sans grand intérêt… auquel on aurait largement préféré la présence de nouveaux donjons/nouveaux boss par exemple.