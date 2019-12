La Nouvelle-Orléans en état d’urgence suite à une cyberattaque

Ce fut un weekend déconnecté, dans la ville de La Nouvelle-Orléans. Sur les berges du Mississippi, la ville de l’État de Louisiane a sonné le signal d’alarme, vendredi à 11 heures du matin. Depuis quelques heures, ce 13 décembre, des activités suspectes ont été découvertes dès 5 heures du matin, alertant le maire de la ville, LaToya Cantrell.

« Des activités suspectes ont été détectées sur le réseau de la Ville » a informé les bureaux de NOLA Ready, chargés des préparations de situation d’urgence dans La Nouvelle-Orléans, ajoutant que « des activités indiquant un incident de cybersécurité ont été détectées vers 11 h du matin ».

Le soir du vendredi, les informations manquaient encore chez les médias. Dans une conférence de presse, Cantrell a finalement confirmé ce qui était déjà avancé : « ma ville a été la proie d’une attaque de type ransomware (rançonlogiciel)« . Ce genre de cyberattaque se décrit comme une tentative de cryptage de données informatiques par un tiers, vous demandant une somme d’argent pour pouvoir récupérer vos données.

Le 2 octobre dernier, le FBI avait publié un rapport alertant les autorités et les administrations de l’ensemble du pays, au sujet d’un risque élevé de « cyberattaques à fort impacts ». En Louisiane, ce n’est pas la première fois que la ville de La Nouvelle-Orléans est touchée.

L’état d’urgence a été déclaré par le maire de la ville. Depuis vendredi, tous les ordinateurs sont éteints et connectés du wifi. Les serveurs de la ville sont également hors service. Nous ne savons pas quand est-ce que ce couvre-feu prendra fin.

A declaration of a state of emergency has been filed with the Civil District Court in connection with today’s cyber security event. pic.twitter.com/OQXDGv7JS4

— The City Of New Orleans (@CityOfNOLA) 13 décembre 2019