La nouvelle version de Google Analytics se dévoile, quelles sont les nouveautés majeures ?

Google Analytics trouve son utilité auprès de millions d’entreprises qui s’appuient sur cette solution afin d’avoir un retour chiffré sur leur propre service. Il est utilisé par plus de 10 millions de sites, ce qui représente plus de 80% du marché mondial, un résultat qu’il doit à ses capacités d’analyse d’audience de site web ou d’application.

Dans un récent billet, Google a annoncé le déploiement de la nouvelle version de Google Analytics. Plusieurs nouveautés font leur apparition sur ce service présenté par le groupe en 2005, au point qu’il s’agit de la refonte la plus importante jamais réalisée au cours de cette décennie.

Quels changements pour Google Analytics ?

Google indique que cette nouvelle version répond, entre autres, à une enquête indiquant que l’amélioration de leur utilisation de l’analyse était une priorité absolue et que les services actuels ne permettaient pas toujours d’avoir une vision globale sur un client et d’utiliser ces informations par la suite en ses basant sur les données relevées plus tôt.

Pour ce faire, cette nouvelle version de Google Analytics se base désormais sur les bases de la propriété App + Web présentée en version bêta par le groupe l’an dernier. Celle-ci permet d’unifier les données issues des sites web et des applications plus facilement. Ainsi, cette fonctionnalité imaginée pour respecter le RGPD fera « apparaître automatiquement des informations utiles pour vous donner une compréhension complète de vos clients sur tous les appareils et toutes les plateformes ». Google Ads ou YouTube sont aussi intégrés à l’outil.

Les données recueillies par la solution devraient ainsi être plus lisibles. Si des changements et des tendances apparaissent, Google Analytics les mettra en avant pour qu’elles puissent être vues et analysées par les personnes chargées du marketing, le tout en se basant sur l’intelligence artificielle et le machine learning.

Google indique aussi que cette mise à jour de Google Analytics pourra s’utiliser avec ou sans que les cookies ne soient actifs, un sujet largement discuté depuis plusieurs mois. De ce coté, la firme rassure en évoquant une vision privacy-centric sans impact sur l’analyse des audiences —en plus de s’axer sur le client.

La marque américaine évoque les cas de Vistaprint et Domino’s Pizza, deux entreprises de taille qui ont été en mesure d’utiliser Google Analytics pour obtenir des résultats concrets. Le premier a pu « mesurer et comprendre rapidement la réaction des clients à leur nouvelle gamme de masques de protection ».