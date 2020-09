Cloudflare lance un concurrent de Google Analytics qui n’utilise pas de cookies

Les outils d’analyses de trafic sont indispensables pour les éditeurs de sites web. Et si Google Analytics fait partie des produits les plus populaires, bientôt, les développeurs pourront opter pour une nouvelle option gratuite proposée par Cloudflare. L’entreprise vient en effet de présenter ce nouvel outil d’analyse de trafic qui se distinguera des produits les plus utilisés actuellement grâce à un élément : le respect de la vie privée.

« Il existe des outils d’analyse « gratuits », mais ils ont un coût : pas de l’argent, mais la confidentialité de vos utilisateurs. Aujourd’hui, nous annonçons un tout nouveau service d’analyse qui privilégie la confidentialité et qui est ouvert à tous, même s’ils ne sont pas déjà client Cloudflare », lit-on dans l’annonce de l’entreprise.

Contrairement à d’autres outils, celui que Cloudflare propose aux éditeurs de sites web n’utilise pas les techniques comme les cookies pour identifier les utilisateurs. Cependant, il n’est pas certain que cet outil convienne à tous les sites.

En effet, celui-ci n’a aucun moyen d’identifier les utilisateurs uniques, et ne compte que les visites. De ce fait, Cloudflare prévient que les statistiques obtenues peuvent être différentes.

L’entreprise suggère même que son outil ne conviendra pas forcément aux sites web qui gagnent de l’argent grâce à la publicité. « Les services d’analyse les plus populaires disponibles ont été conçus pour aider les sites financés par la publicité à vendre plus d’annonces. Cependant, de nombreux sites Web n’affichent pas d’annonces », lit-on dans le billet de l’entreprise.

En d’autres termes, si vous avez un site web qui ne dépend pas financièrement des publicités, et si vous n’avez pas besoin de compter les visiteurs uniques, l’outil de Cloudflare est intéressant puisqu’il vous permettra d’obtenir exactement les informations dont vous avez besoin sur votre audience, mais pas plus.

À l’heure actuelle, ce nouveau produit est accessible pour les clients de Cloudflare dans l’onglet Analytics. Mais plus tard, il sera également disponible gratuitement pour les développeurs et éditeurs qui n’utilisent pas encore les produits de l’entreprise.

Même Google compte abandonner certains types de cookies

Cloudflare lance cette fonctionnalité à un moment où l’utilisation des cookies et des traceurs sur les sites web est de plus en plus critiquée. Actuellement, certains cookies, ceux qui permettent de suivre les internautes sur plusieurs sites, sont déjà bloqués par de nombreux navigateurs.

Et Google cherche également à se débarrasser de ces cookies tiers en bloquant ceux-ci sur son navigateur Chrome. Mais avant cela, il devra d’abord trouver une alternative qui satisfera les besoins en matière de protection de la vie privée, tout en permettant aux sites web de générer des revenus grâce à la publicité en ligne.

Il y a deux mois, Google a présenté une technologie appelée « trust tokens ». Celle-ci doit permettre aux sites web de détecter le trafic frauduleux lorsque les cookies tiers ne seront plus pris en charge par Chrome.